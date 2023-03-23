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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/بايدن-يزور-كندا-لمناقشة-دعم-أوكرانيا-والعقوبات-ضد-روسيا-1075053851.html
بايدن يزور كندا لمناقشة دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
بايدن يزور كندا لمناقشة دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
ينطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس إلى كندا بزيارة رسمية، وستكون هذه الزيارة الأولى له إلى هذا البلد. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T03:09+0000
2023-03-23T03:23+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن – سبوتنيك. وستجري زيارة بايدن إلى كندا يومين. خلال زيارته، سيلتقي الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والسيدة الأولى، والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى بما فيهم وزير الخارجية ووزير المالية. وخلال اليوم الأخير للزيارة، سيلقي بايدن خطابا أمام البرلمان الكندي.وبحسب بيانات البيت الأبيض، يعتزم بايدن خلال زيارته التأكيد على التزام واشنطن بالشراكة مع أوتاوا، وتعزيز التعاون في زيادة الأمن المشترك وتنفيذ الأهداف الديمقراطية. وسيدور لقاءه مع ترودو، على وجه الخصوص، حول الجهود لدعم أوكرانيا، تعزيز الضعط على روسيا بواسطة العقوبات، وقضايا التجارة، الهجرة، تغير المناخ وغيرها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230316/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-السابق-بايدن-يريد-هزيمة-روسيا-لكنه-يخشى-انتصار-أوكرانيا-1074798126.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

بايدن يزور كندا لمناقشة دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

03:09 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 03:23 GMT 23.03.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ينطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس إلى كندا بزيارة رسمية، وستكون هذه الزيارة الأولى له إلى هذا البلد.
واشنطن – سبوتنيك. وستجري زيارة بايدن إلى كندا يومين. خلال زيارته، سيلتقي الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والسيدة الأولى، والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى بما فيهم وزير الخارجية ووزير المالية. وخلال اليوم الأخير للزيارة، سيلقي بايدن خطابا أمام البرلمان الكندي.
المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد "هزيمة "روسيا لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا
16 مارس, 05:53 GMT
وبحسب بيانات البيت الأبيض، يعتزم بايدن خلال زيارته التأكيد على التزام واشنطن بالشراكة مع أوتاوا، وتعزيز التعاون في زيادة الأمن المشترك وتنفيذ الأهداف الديمقراطية. وسيدور لقاءه مع ترودو، على وجه الخصوص، حول الجهود لدعم أوكرانيا، تعزيز الضعط على روسيا بواسطة العقوبات، وقضايا التجارة، الهجرة، تغير المناخ وغيرها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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