https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-علاقات-روسيا-والغرب-لم-تكن-أسوأ-مما-هي-عليه-الآن-على-مدى-التاريخ-1075055916.html
مدفيديف: علاقات روسيا والغرب لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ
مدفيديف: علاقات روسيا والغرب لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العلاقات بين روسيا والغرب سيئة جداً، مشيرا إلى أنها لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T05:59+0000
2023-03-23T05:59+0000
2023-03-23T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو– سبوتنيك. وقال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين، بما فيهم وكالة "سبوتنيك": "علاقاتنا مع العالم الغربي سيئة جداً. على الأغلب لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ. حتى في الفترة عندما ألقى تشيرشل خطاب فولتون، كانت أفضل".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-حول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-روسيا-تحصل-على-جار-يرغب-بتصنيع-السلاح-النووي-1075055257.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
مدفيديف: علاقات روسيا والغرب لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ
05:59 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 06:02 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العلاقات بين روسيا والغرب سيئة جداً، مشيرا إلى أنها لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ.
موسكو– سبوتنيك
. وقال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين، بما فيهم وكالة "سبوتنيك": "علاقاتنا مع العالم الغربي سيئة جداً. على الأغلب لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ. حتى في الفترة عندما ألقى تشيرشل خطاب فولتون، كانت أفضل".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.