https://sputnikarabic.ae/20230323/وكالات-سوريا-والسعودية-تتفقان-على-إعادة-فتح-سفارتي-البلدين-1075072519.html
وكالات: سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين
وكالات: سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن الرياض ودمشق اتفقتا على إعادة افتتاح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T14:17+0000
2023-03-23T14:17+0000
2023-03-23T14:20+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر لم تكشف طبيعتها، أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح سفارتين بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وكالات: سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين
14:17 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن الرياض ودمشق اتفقتا على إعادة افتتاح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر لم تكشف طبيعتها، أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح سفارتين بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات.