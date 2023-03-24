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إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي
إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي
أصيب خمسة فلسطينيين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شمال الضفة الغربية. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T14:44+0000
2023-03-24T14:44+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن "ستة بينهم متضامن أجنبي، قد أصيبوا، اليوم، بالرصاص المعدني، الذي أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي صوب التظاهرة السلمية".وكانت تظاهرة كفر قدوم الأسبوعية قد انطلقت مساء اليوم، بمشاركة المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب.في سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المدمع، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا.وأفاد الهلال الأحمر "بإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المدمع خلال قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بيت دجن".يذكر أن تظاهرات ومسيرات تنطلق بشكل أسبوعي في عدد من مناطق الضفة الغربية رفضا للاستيطان وسياسة تل أبيب والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وسط دعوة الفصائل الفلسطينية لتعزيز المقاومة الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230319/إصابة-مستوطنين-اثنين-في-إطلاق-نار-قرب-حوارة-بالضفة-1074917771.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

14:44 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الاصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب خمسة فلسطينيين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شمال الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن "ستة بينهم متضامن أجنبي، قد أصيبوا، اليوم، بالرصاص المعدني، الذي أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي صوب التظاهرة السلمية".
وكانت تظاهرة كفر قدوم الأسبوعية قد انطلقت مساء اليوم، بمشاركة المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب.
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
إصابة مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب حوارة بالضفة الغربية
19 مارس, 14:49 GMT
في سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المدمع، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا.
وأفاد الهلال الأحمر "بإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المدمع خلال قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بيت دجن".
يذكر أن تظاهرات ومسيرات تنطلق بشكل أسبوعي في عدد من مناطق الضفة الغربية رفضا للاستيطان وسياسة تل أبيب والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وسط دعوة الفصائل الفلسطينية لتعزيز المقاومة الشعبية.
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