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البنتاغون: مقتل أمريكي وإصابة 5 جنود آخرين بهجوم طائرة مسيرة إيرانية في سوريا
البنتاغون: مقتل أمريكي وإصابة 5 جنود آخرين بهجوم طائرة مسيرة إيرانية في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T02:48+0000
2023-03-24T03:28+0000
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ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ظهر يوم أمس الخميس، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة بدون طيار إيرانية الأصل.وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان: "بتوجيه من الرئيس بايدن، أنا فوضت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة في شرق سوريا الليلة ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" بتحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن طائرات يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-نفذنا-ضربات-جوية-في-سوريا-ردا-على-هجوم-بطائرة-مسيرة--1075082127.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الدفاع الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الدفاع الأمريكية

البنتاغون: مقتل أمريكي وإصابة 5 جنود آخرين بهجوم طائرة مسيرة إيرانية في سوريا

02:48 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 03:28 GMT 24.03.2023)
© AP Photo / Hussein Malla / صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Hussein Malla /
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة إيرانية في سوريا.
ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ظهر يوم أمس الخميس، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة بدون طيار إيرانية الأصل.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
02:36 GMT
وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان: "بتوجيه من الرئيس بايدن، أنا فوضت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة في شرق سوريا الليلة ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".
وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" بتحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن طائرات يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.
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