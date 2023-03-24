https://sputnikarabic.ae/20230324/دراسة-تكشف-حقائق-مثيرة-بشأن-القهوة-تجعلك-تنام-أقل-وتسير-أكثر-1075106095.html
دراسة تكشف حقائق مثيرة بشأن القهوة: تجعلك تنام أقل وتسير أكثر
دراسة تكشف حقائق مثيرة بشأن القهوة: تجعلك تنام أقل وتسير أكثر
كشفت دراسة جديدة، أن القهوة تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الناس خلال فترة النهار، بينما تحرمهم من الحصول على عدد ساعات النوم الأساسية في المساء. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T15:58+0000
2023-03-24T15:58+0000
2023-03-24T15:58+0000
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وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام، يسيرون 1000 خطوة أكثر من الذين لا يشربونها كل يوم، لكنهم يخسرون حوالي 30 دقيقة من النوم في الليل.وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور جريجوري ماركوس، طبيب القلب في جامعة كاليفورنيا، بسان فرانسيسكو: "الحقيقة هي أن القهوة ليست كلها جيدة أو سيئة بالكامل، لكن لها تأثيرات مختلفة".وتتبعت دراسة ماركوس، التي نُشرت، أمس الخميس، في مجلة "New England Journal of Medicine"، مائة رجل وامرأة بالغين، بعمر 39 عاما تقريبا، لمدة أسبوعين، وتمّت مراقبة أنماط حركتهم ونومهم في الأيام التي يشربون فيها القهوة أو لا يشربونها.وتم تزويد كل المشاركين بحهاز "FitBit" لتتبع خطواتهم وجودة نومهم، بالإضافة إلى مخطط كهربائي للقلب، من أجل مراقبة معدل ضربات القلب، وأجهزة مراقبة غلوكوز الدم.وفي الأيام التي سُمح لهم فيها بشرب القهوة، تناول المشاركون ما بين كوب واحد إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا في المتوسط، على الرغم من أن البعض تناول ما يصل إلى ستة أكواب.وأشارت النتائج إلى أنه نتيجة هذا حصلوا على 1000 خطوة إضافية يوميًا أثناء تناول القهوة، مع ارتفاع عدد خطواتهم من 9665 إلى 10646 خطوة يوميا في المتوسط.ويرجح الباحثون هذا بسبب الطاقة والتحفيز، الذي توفره مادة الكافيين الموجودة في القهوة.من ناحية أخرى، وجد الباحثون أيضا أن نوم المشاركين تأثر أثناء شرب القهوة، إذ اكتشفوا أنهم عندما لا يتناولون القهوة، كانوا ينامون 7 ساعات و12 دقيقة في المتوسط كل ليلة، ولكن عندما تناولوها، انخفض هذا إلى 6 ساعات و37 دقيقة، أو انخفض بمقدار 35 دقيقة.ونظرا لأن الكافيين يستغرق ما يصل إلى 10 ساعات ليتحلل في الدماغ، فهذا يعني أن تأثير القهوة في الساعة 2 بعد الظهر قد لا يزول حتى منتصف الليل، بحسب العلماء.وربطت الدراسة الفشل في الحصول على قسط كاف، من النوم بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك صعوبة التركيز، ومشكلات الذاكرة، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر والسمنة.
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منوعات, علوم, الأخبار, القهوة
منوعات, علوم, الأخبار, القهوة
دراسة تكشف حقائق مثيرة بشأن القهوة: تجعلك تنام أقل وتسير أكثر
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كشفت دراسة جديدة، أن القهوة تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الناس خلال فترة النهار، بينما تحرمهم من الحصول على عدد ساعات النوم الأساسية في المساء.
وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام، يسيرون 1000 خطوة أكثر من الذين لا يشربونها كل يوم، لكنهم يخسرون حوالي 30 دقيقة من النوم في الليل.
وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور جريجوري ماركوس، طبيب القلب في جامعة كاليفورنيا، بسان فرانسيسكو: "الحقيقة هي أن القهوة ليست كلها جيدة أو سيئة بالكامل، لكن لها تأثيرات مختلفة".
وتتبعت دراسة ماركوس، التي نُشرت، أمس الخميس، في مجلة
"New England Journal of Medicine"، مائة رجل وامرأة بالغين، بعمر 39 عاما تقريبا، لمدة أسبوعين، وتمّت مراقبة أنماط حركتهم ونومهم في الأيام التي يشربون فيها القهوة أو لا يشربونها.
وتم تزويد كل المشاركين بحهاز "FitBit" لتتبع خطواتهم وجودة نومهم، بالإضافة إلى مخطط كهربائي للقلب، من أجل مراقبة معدل ضربات القلب، وأجهزة مراقبة غلوكوز الدم.
وفي الأيام التي سُمح لهم فيها بشرب القهوة، تناول المشاركون ما بين كوب واحد إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا في المتوسط، على الرغم من أن البعض تناول ما يصل إلى ستة أكواب.
وأشارت النتائج إلى أنه نتيجة هذا حصلوا على 1000 خطوة إضافية يوميًا أثناء تناول القهوة، مع ارتفاع عدد خطواتهم من 9665 إلى 10646 خطوة يوميا في المتوسط.
ويرجح الباحثون هذا بسبب الطاقة والتحفيز، الذي توفره مادة الكافيين الموجودة في القهوة.
من ناحية أخرى، وجد الباحثون أيضا أن نوم المشاركين تأثر أثناء شرب القهوة
، إذ اكتشفوا أنهم عندما لا يتناولون القهوة، كانوا ينامون 7 ساعات و12 دقيقة في المتوسط كل ليلة، ولكن عندما تناولوها، انخفض هذا إلى 6 ساعات و37 دقيقة، أو انخفض بمقدار 35 دقيقة.
ونظرا لأن الكافيين يستغرق ما يصل إلى 10 ساعات ليتحلل في الدماغ، فهذا يعني أن تأثير القهوة في الساعة 2 بعد الظهر قد لا يزول حتى منتصف الليل، بحسب العلماء.
وربطت الدراسة الفشل في الحصول على قسط كاف، من النوم بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك صعوبة التركيز، ومشكلات الذاكرة، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر والسمنة.