https://sputnikarabic.ae/20230324/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1075111837.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل الجمعة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T22:20+0000
2023-03-24T22:20+0000
2023-03-24T22:21+0000
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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف بعد منتصف الليل بقليل.ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية خلال الليل، أن دوي انفجارات سُمع في مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.في فبراير/شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرنرجو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230322/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقة-خميلنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1075012168.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, جمهورية القرم الروسية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
22:20 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 22:21 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل الجمعة.
وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول
في مناطق، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف بعد منتصف الليل بقليل.
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية خلال الليل، أن دوي انفجارات سُمع في مدينتي كراماتورسك
وسلافيانسك في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
في فبراير/شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرنرجو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.