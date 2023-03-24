https://sputnikarabic.ae/20230324/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1075111837.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل الجمعة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف بعد منتصف الليل بقليل.ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية خلال الليل، أن دوي انفجارات سُمع في مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.في فبراير/شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرنرجو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230322/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقة-خميلنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1075012168.html

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