https://sputnikarabic.ae/20230325/إرسال-تهديد-بالقتل-ومسحوق-أبيض-مشبوه-إلى-المدعي-العام-الذي-يحقق-مع-ترامب-1075119417.html

إرسال تهديد بالقتل و"مسحوق أبيض مشبوه" إلى المدعي العام الذي يحقق مع ترامب

إرسال تهديد بالقتل و"مسحوق أبيض مشبوه" إلى المدعي العام الذي يحقق مع ترامب

يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وشرطة نيويورك حاليا، تحقيقا بشأن رسالة تحتوي على ‏تهديد بالقتل ومسحوق أبيض مشبوه، تم إرسالهما بالبريد إلى المدعي العام... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T10:57+0000

2023-03-25T10:57+0000

2023-03-25T10:57+0000

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وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام: "ألفين: سأقتلك!"، فيما أشارت المصادر إلى أنها كانت تحتوي على كمية قليلة من المسحوق البيضاء، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وأفاد مسؤولون أنه لم تحدث عمليات إجلاء أو إصابات، بسبب الطرد الذي تلقاه المدعي العام، ألفين براغ.وكان هذا هو الأحدث، فيما وصفه مصدر رفيع في إنفاذ القانون بأنه "عدة مئات من التهديدات"، التي استهدفت براغ ومكتبه في الأسابيع الأخيرة.وأكد مكتب براغ في بيان له، أن الخطاب الذي أُرسل إيه "تم احتوائه على الفور، وأن وحدة خدمة الطوارئ في شرطة نيويورك وقسم حماية البيئة في مدينة نيويورك، قرروا عدم وجود مادة خطرة".وأشارت المصادر إلى أن العلامات على الظرف، تشير إلى أنه تم إرساله بواسطة البريد من أورلاندو بولاية فلوريدا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بينما تم ختمها بالبريد في يوم الثلاثاء الماضي.وتأتي الرسالة الموجهة إلى المدعي العام في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكي، ألفين براغ، في أعقاب مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيتم اعتقاله في يوم الثلاثاء الماضي، وأن على أنصاره "الاحتجاج".وأمس الجمعة، زاد ترامب من حدة خطابه، في منشور له على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، والذي هدد فيه بـ"الموت والدمار المحتملين" إذا وجه المدعي العام إليه لائحة اتهام، بشأن دفعه مبلغا من المال إلى ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقتها المزعومة معه، أثناء حملته الانتخابية في عام 2016.وقد يتم إصدار لائحة اتهام في القضية في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل، بينما توجد مؤشرات على أن التحقيق في مراحله النهائية، بحسب "إن بي سي نيوز".

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