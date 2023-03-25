https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئاسة-التركية-بوتين-وأردوغان-يناقشان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-والعلاقات-بين-البلدين-1075120925.html
الرئاسة التركية: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين
الرئاسة التركية: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين
أعلن مكتب الرئيس التركي، أن الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ناقشا الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T11:50+0000
2023-03-25T11:50+0000
2023-03-25T11:50+0000
العالم
روسيا
مكالمة هاتفية
رجب طيب أردوغان
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وقال مكتب الرئيس التركي في بيان اليوم السبت: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المحادثة ، تمت مناقشة خطوات تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا والأحداث المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية".وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المحادثة هاتفية نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على موقفه الإيجابي تجاه تمديد صفقة الحبوب.وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان قال خلال المحادثات إن "أنقرة وموسكو يمكنهما اتخاذ خطوات جديدة على أساس التعاون الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي (أثناء زيارة أردوغان)".
https://sputnikarabic.ae/20230322/الدفاع-الروسية-مباحثات-بين-شويغو-ونظيره-التركي-نوقشت-خلالها-صفقة-الحبوب-وملفي-سوريا-وقره-باغ-1075046196.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, مكالمة هاتفية, رجب طيب أردوغان, أخبار الأزمة الأوكرانية
العالم, روسيا, مكالمة هاتفية, رجب طيب أردوغان, أخبار الأزمة الأوكرانية
الرئاسة التركية: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الوضع في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين
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أعلن مكتب الرئيس التركي، أن الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ناقشا الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.
وقال مكتب الرئيس التركي في بيان اليوم السبت: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المحادثة ، تمت مناقشة خطوات تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا والأحداث المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية".
كما أكد أردوغان لبوتين "أهمية إنهاء الأزمة في أوكرانيا عن طريق المفاوضات الدبلوماسية".
وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المحادثة هاتفية نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على موقفه الإيجابي تجاه تمديد صفقة الحبوب.
"خلال المحادثات، شكر الرئيس أردوغان الرئيس بوتين على موقفه الإيجابي تجاه تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود. وأكد الرئيس أردوغان على أهمية إنهاء مبكر للصراع بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات".
وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان قال خلال المحادثات إن "أنقرة وموسكو يمكنهما اتخاذ خطوات جديدة على أساس التعاون الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي (أثناء زيارة أردوغان)".