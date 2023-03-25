https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئيس-البرازيلي-يؤجل-زيارته-إلى-الصين-إلى-أجل-غير-مسمى-للتعافي-من-الالتهاب-الرئوي-1075131005.html

الرئيس البرازيلي يؤجل زيارته إلى الصين إلى "أجل غير مسمى" للتعافي من الالتهاب الرئوي

الرئيس البرازيلي يؤجل زيارته إلى الصين إلى "أجل غير مسمى" للتعافي من الالتهاب الرئوي

أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم السبت، أن الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قرر تأجيل زيارته إلى ‏الصين، إلى أجل غير مسمي، بسبب إصابته بالتهاب رئوي.‏ 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T16:56+0000

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ولم يتم تحديد موعد جديد لرحلة لولا، البالغ من العمر 77 عاما، والتي تم تأجيلها يوما، بسبب ما وصفه مكتبه بحالة "التهاب رئوي خفيف"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكان لولا دا سيلفا، الذي خلف، جاير بولسونارو، في بداية العام الحالي، يأمل في استخدام رحلته إلى الصين لاستعادة دور بلاده في الدبلوماسية العالمية، حيث من المتوقع أن تركز المناقشات في بكين على تعزيز التجارة، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وكان من المقرر أن يغادر الرئيس البرازيلي إلى الصين، اليوم السبت، لكن ذلك تأجل يوما، بسبب ما وصفه مكتبه بحالة "التهاب رئوي خفيف" كان يُعالج بالأدوية.لكن الأطباء اقترحوا عليه تأجيل الرحلة، بعد إجراء فحص طبي جديد، اليوم السبت.وقالت الطبيبة آنا هيلينا جيرموجليو، وفقا لبيان الحكومة: "على الرغم من التحسن في حالته الصحية، توصي الخدمات الطبية للرئيس بتأجيل رحلة الصين" حتى لا يصبح مرض لولا معديا.وكانت صحة لولا دا سيلفا مصدر قلق في السنوات الأخيرة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خضع لولا لعملية جراحية لإزالة جرح لحباله الصوتية، كما تم تشخيص إصابة دا سيلفا بسرطان الحلق في عام 2011، بعد وقت قصير من تركه الرئاسة.وكان لولا دا سيلفا حكم البرازيل لأول مرة من 2003 إلى 2010.

https://sputnikarabic.ae/20230324/طبيب-الرئيس-البرازيلي-يكشف-عن-تطورات-حالته-الصحية-بعد-الإصابة-بالتهاب-رئوي-1075111545.html

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