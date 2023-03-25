https://sputnikarabic.ae/20230325/بعد-إصابة-جنديين-إسرائيليين-منظمة-فلسطينية-تعلن-مسؤوليتها-عن-عملية-إطلاق-النار-في-حوارة-1075135453.html

بعد إصابة جنديين إسرائيليين.. منظمة فلسطينية تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في "حوارة"

بعد إصابة جنديين إسرائيليين.. منظمة فلسطينية تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في "حوارة"

أعلنت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، مسؤوليتها عن عملية "حوارة" والتي أسفرت عن إصابة جنديين... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T19:17+0000

2023-03-25T19:17+0000

2023-03-25T19:17+0000

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ونقلت وكالة فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، عن بيان لكتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، تبنيها لعملية "حوارة"، بعد تمكن عناصرها من استهداف قوة إسرائيلية عند حاجز حوارة على الطريق الرئيسي جنوبي نابلس بالضفة الغربية.وقالت الكتائب في بيان لها:وشددت الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن "المقاومة مهمة وطنية راهنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، لنكن يدا بيد وكتفا بكتف لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال".وأصيب إسرائيليان في عملية إطلاق نار من سيارة عابرة، في وقت سابق من اليوم السبت، قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة مساء اليوم (السبت) جراء إطلاق نار في قرية حوارة جنوب نابلس"، مضيفة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى بيلينسون في "بتاح تكفا" وسط إسرائيل.وأوضحت أن مسلحين أطلقوا النار من سيارة عابرة وفروا من مكان الحادث، فيما تشن قوات إسرائيلية مطاردة واسعة لهم. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "وردت أنباء عن حادث إطلاق نار في منطقة بلدة حوارة والتفاصيل قيد التحقيق".وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عمليات اقتحام واسعة للمدن تتخللها اغتيالات في صفوف ناشطين، والفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية.

https://sputnikarabic.ae/20230317/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-وسط-الضفة-الغربية-1074868982.html

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