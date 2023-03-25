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https://sputnikarabic.ae/20230325/زلة-لسان-تحرج-مرشح-المعارضة-التركية-عقب-قوله-إنه-يمثل-تحالف-أردوغان-فيديو-1075118421.html
زلة لسان تحرج مرشح المعارضة التركية عقب قوله إنه يمثل تحالف أردوغان... فيديو
زلة لسان تحرج مرشح المعارضة التركية عقب قوله إنه يمثل تحالف أردوغان... فيديو
ارتكب مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية القادمة وزعيم أكبر حزب معارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، خطأ وضعه في موقف محرج عقب تصريحه بأنه يمثل تحالف الرئيس... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T10:09+0000
2023-03-25T10:09+0000
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جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر صحفي إثر زيارته لولاية ملاطيا التي تضررت من الزلزال المدمر.وقال كليجدار أوغلو: "نحن نوجد هنا كقادة تحالف الجمهور"، ليرد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بقوله: "تحالف الأمة".تجدر الإشارة إلى أن "تحالف الجمهور" هو التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، ومرشحهم المشترك للانتخابات الرئاسية، رجب طيب أردوغان.أثار هذا الفيديو الذي تم تداوله من قبل وسائل الإعلام التركية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاستهجان والسخرية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".واعتبر الرئيس التركي أن المعارضة تستغل كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد، وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس، مضيفًا: "نحن الآن ندوّن كل هذه الاتهامات والملاحظات وسنفتح هذا الملف مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب".
https://sputnikarabic.ae/20230322/رسميا-تحالف-أحزاب-معارضة-تركية-يرشح-كمال-كليجدار-أوغلو-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1075032315.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, الأخبار

زلة لسان تحرج مرشح المعارضة التركية عقب قوله إنه يمثل تحالف أردوغان... فيديو

10:09 GMT 25.03.2023
© Ozan Koseالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Ozan Kose
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ارتكب مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية القادمة وزعيم أكبر حزب معارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، خطأ وضعه في موقف محرج عقب تصريحه بأنه يمثل تحالف الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر صحفي إثر زيارته لولاية ملاطيا التي تضررت من الزلزال المدمر.
وقال كليجدار أوغلو: "نحن نوجد هنا كقادة تحالف الجمهور"، ليرد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بقوله: "تحالف الأمة".
تجدر الإشارة إلى أن "تحالف الجمهور" هو التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، ومرشحهم المشترك للانتخابات الرئاسية، رجب طيب أردوغان.
أثار هذا الفيديو الذي تم تداوله من قبل وسائل الإعلام التركية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاستهجان والسخرية.
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
رسميا... تحالف أحزاب معارضة تركية يرشح كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية
22 مارس, 13:17 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.
وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".
واعتبر الرئيس التركي أن المعارضة تستغل كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد، وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس، مضيفًا: "نحن الآن ندوّن كل هذه الاتهامات والملاحظات وسنفتح هذا الملف مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب".
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