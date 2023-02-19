https://sputnikarabic.ae/20230219/صحيفة-أردوغان-يرفض-مقترحا-من-الحزب-الحاكم-بتأجيل-الانتخابات-التركية-إلى-يونيو-المقبل-1073727186.html

صحيفة: أردوغان يرفض مقترحا من الحزب الحاكم بتأجيل الانتخابات التركية إلى يونيو المقبل

صحيفة: أردوغان يرفض مقترحا من الحزب الحاكم بتأجيل الانتخابات التركية إلى يونيو المقبل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن "رفضه لمقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية من 14 مايو/ أيار المقبل، إلى... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T19:43+0000

2023-02-19T19:43+0000

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ذكرت صحيفة "Hürriyet" التركية، أن "الرئيس أردوغان عقد اجتماعا ناقش خلاله مقترح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية المزمع عقدها في الـ 14 من مايو/ أيار القادم، إلى 18 يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن الرئيس رفض المقترح، وتم إدراج موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في موعدها المحدد".وطالب أردوغان، وفقا للصحيفة، "المجلس الأعلى للانتخابات ببحث آليات التصويت الممكنة للمواطنين في المناطق المتضررة من الزلازل خلال الانتخابات، نظرا إلى استمرار عمليات إزالة الأنقاض التي قد تستغرق وقتا طويلا".وأشارت الصحيفة، إلى أن "موعد الـ 18 من يونيو/ حزيران، المقترح من قبل الحزب الحاكم، يتزامن مع موعد الحج، الأمر الذي سيمنع قرابة الـ 100 ألف شخص من التصويت، وفي حال تم تمديد الانتخابات إلى جولة ثانية، فإنها قد ستتزامن مع موعد عيد الأضحى.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في يناير/ كانون الثاني الماضي، "ستصوتون لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، والتي ستعقد في 14 مايو/ أيار".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

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