https://sputnikarabic.ae/20230325/معارضو-الإصلاح-القضائي-في-إسرائيل-يعلنون-أسبوع-الشلل-1075117983.html

معارضو الإصلاح القضائي في إسرائيل يعلنون "أسبوع الشلل"

معارضو الإصلاح القضائي في إسرائيل يعلنون "أسبوع الشلل"

أعلن منظمو حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل "أسبوع الشلل" الذي سيشمل مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد الإجراء التشريعي المثير للانقسام 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T09:52+0000

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ووفقا لموقع واللا الإسرائيلي، فقد تم الإعلان عن إجراء الاحتجاج الجديد يوم الجمعة، بعد يوم واحد من خروج "عدة آلاف" من الإسرائيليين إلى الشوارع خلال احتجاج "يوم الشلل".ووفقا لبيان عن قادة الاحتجاجات، نقله الموقع فستقام خلال الأسبوع عدة "أيام شلل" ومظاهرات أمام أعضاء الائتلاف ومظاهرة حاشدة في القدس.وقال قادة الاحتجاج: "نحن ندخل الأسبوع المصيري في تاريخ دولة إسرائيل"، واصفين حكومة نيتنياهو بأنها حكومة جاءت لـ "تدمير إسرائيل وتمزق الشعب وتفكك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي".ودعوا في رسالتهم الجميع للانضمام إلى الاحتجاج والنزول إلى الشوارع "لمعارضة الدكتاتورية بأي ثمن وشل البلاد"، مؤكدين: "نحن لا نخاف من طريق طويل، وسينتصر شعب إسرائيل، وستنتصر الديمقراطية".ويحتج الآلاف على الإصلاح القضائي في إسرائيل منذ ما يقرب من 11 أسبوعا حتى الآن، حيث قدم وزير العدل ياريف ليفين في يناير/كانون الثاني، قانونا إذا تم اعتماده، سيحد بشكل كبير من سلطات المحكمة الإسرائيلية العليا ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.طالع أيضا: وزير الدفاع الأمريكي يلتقي القيادة الإسرائيلية في مطار "بن غوريون" خشية من الاحتجاجات

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