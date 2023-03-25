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https://sputnikarabic.ae/20230325/وكالة-السعودية-تمضي-في-بناء-سياج-عازل-على-حدودها-مع-اليمن-1075119277.html
وكالة: السعودية تمضي في بناء سياج عازل على حدودها مع اليمن
وكالة: السعودية تمضي في بناء سياج عازل على حدودها مع اليمن
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن "السعودية تمضي قدما في خطة بناء سياج بطول 900 كيلو متر لإغلاق حدودها مع اليمن، مع تراجع هجمات جماعة "أنصار الله على... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T10:50+0000
2023-03-25T10:50+0000
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وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية المتخصصة بشؤون الطاقة، إن "المشروع سيغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماما"، مشيرة إلى أن "المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط طائرات الهليكوبتر وأبراج الأمن ومعدات الرادار والاتصالات وشبكات الطرق الداعمة الواسعة".وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية المتخصصة بشؤون الطاقة، إن "المشروع سيغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماما"، مشيرة إلى أن "المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط طائرات الهليكوبتر وأبراج الأمن ومعدات الرادار والاتصالات وشبكات الطرق الداعمة الواسعة".وبحسب الوكالة، "أظهرت خطط لبناء سياج يفصل بين البلدين ويمتد شرقا حتى سلطنة عمان لأول مرة في عام 2003، لكن التقدم تعرقل بسبب النزاعات الحدودية القبلية والوضع الأمني الخطير الناجم عن الصراعات المتتالية في المنطقة".يأتي ذلك مع تراجع التوترات بين السعودية وإيران بعدما اتفقتا على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الإمارات-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-هو-أفضل-فرصة-لاستقرار-الوضع-في-اليمن-1074873371.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/نصر-الله-المشكلة-بين-السعودية-وإيران-تتعلق-بالوضع-الإقليمي-وخاصة-في-اليمن-1074394136.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي

وكالة: السعودية تمضي في بناء سياج عازل على حدودها مع اليمن

10:50 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن "السعودية تمضي قدما في خطة بناء سياج بطول 900 كيلو متر لإغلاق حدودها مع اليمن، مع تراجع هجمات جماعة "أنصار الله على المملكة".
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية المتخصصة بشؤون الطاقة، إن "المشروع سيغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماما"، مشيرة إلى أن "المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط طائرات الهليكوبتر وأبراج الأمن ومعدات الرادار والاتصالات وشبكات الطرق الداعمة الواسعة".
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وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية المتخصصة بشؤون الطاقة، إن "المشروع سيغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماما"، مشيرة إلى أن "المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط طائرات الهليكوبتر وأبراج الأمن ومعدات الرادار والاتصالات وشبكات الطرق الداعمة الواسعة".
وبحسب الوكالة، "أظهرت خطط لبناء سياج يفصل بين البلدين ويمتد شرقا حتى سلطنة عمان لأول مرة في عام 2003، لكن التقدم تعرقل بسبب النزاعات الحدودية القبلية والوضع الأمني الخطير الناجم عن الصراعات المتتالية في المنطقة".
يأتي ذلك مع تراجع التوترات بين السعودية وإيران بعدما اتفقتا على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
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وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
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