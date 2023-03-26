https://sputnikarabic.ae/20230326/أرامكو-زيادة-إنتاجنا-إلى-13-مليون-برميل-يوميا-في-2027-سيعزز-أمن-الطاقة-الصيني-1075142846.html

‏"أرامكو": زيادة إنتاجنا إلى 13 مليون برميل يوميا في 2027 سيعزز "أمن الطاقة الصيني‎"‎

‏"أرامكو": زيادة إنتاجنا إلى 13 مليون برميل يوميا في 2027 سيعزز "أمن الطاقة الصيني‎"‎

أكد رئيس شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، أمين الناصر، على دعمها لأمن وتطور الطاقة في الصين على المدى الطويل.‏ 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T08:27+0000

2023-03-26T08:27+0000

2023-03-26T08:27+0000

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وأوضح في كلمته بمنتدى التنمية الصيني في بكين، أن ذلك الدعم يأتي عبر الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، وباستخدام تقنيات خفض الانبعاثات، التي تُمكّن من تصنيع منتجات منخفضة الكربون، وكيميائيات، ومواد متقدمة.وقال رئيس "أرامكو" إن توسيع طاقتنا الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027 سيعزز "أمن الطاقة الصيني" على المدى الطويل، لذلك سيزيد إنتاجنا من الغاز بأكثر من 50% بحلول عام 2030، وهو ما ينبغي أن يُطلق مليون برميل إضافية من النفط يوميا للتصدير".كما أشار الناصر إلى أن "تقليل الانبعاثات من القطاعات التي يصعب تخفيفها، مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت والخرسانة، يعد أمرا ضروريا للتنمية عالية الجودة في الصين، إذ نتشارك مع "باوستيل" لإنتاج ألواح فولاذية في المملكة العربية السعودية ذات بصمة كربونية أقل".وأضاف: "في الواقع، هذا مثال رائع على الفرص المتعددة والجذابة للغاية للشركات الصينية في المملكة في مجموعة متنوعة من مجالات الطاقة وغير الطاقة، كما أنه وعلى نطاق أوسع، نعمل على تطوير مواد متطورة وأكثر استدامة، مثل تلك التي تعتمد على البوليمرات والكربون لاستكمال المواد التقليدية، مع تقليل تكلفتها المرتفعة".وتابع رئيس شركة "أرامكو"، أمين الناصر: "بعبارة أخرى، نريد أن نكون مصدرا شاملا للطاقة والمواد الكيميائية من أجل أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل والتنمية عالية الجودة في الصين، وهذا هو السبب في أننا نضاعف إمدادات الطاقة في الصين، بما في ذلك المنتجات الجديدة منخفضة الكربون".وفي هذا السياق، بيّن الناصر في كلمته بمنتدى التنمية الصيني، أن التحول العالمي للطاقة يحتاج بشدة إلى بعض الواقعية والوضوح.

https://sputnikarabic.ae/20230205/هونغ-كونغ-تسعى-لإقناع-أرامكو-السعودية-بالانضمام-إلى-بورصتها-1073123629.html

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