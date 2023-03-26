https://sputnikarabic.ae/20230326/أفضل-وقت-للذهاب-للنوم-1075148430.html

أفضل وقت للذهاب للنوم

أفضل وقت للذهاب للنوم

يقولون أن النوم صحة. سيوافق الجميع على هذا، لكن هل يؤثر الوقت الذي ننام فيه على صحتنا؟ اتضح أنه مهم للغاية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T11:16+0000

2023-03-26T11:16+0000

2023-03-26T11:16+0000

مجتمع

الصحة

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ظل الأطباء والعلماء يقولون منذ سنوات إن الشخص البالغ يجب أن ينام ما بين سبع وثماني ساعات في اليوم. تضمن مدة النوم هذه الراحة الكافية والتعافي والتمثيل الغذائي الفعال. كما أنه وسيلة ممتازة للوقاية من أمراض القلب أو المخ أو الغدد الصماء. نفس القدر من الأهمية هو الوقت الذي ننام فيه، حسب صحيفة "كوبيتا".وقت النوم مهم جدالكي يوفر النوم التعافي اللازم، يجب ألا يكون طويلًا بما يكفي فحسب، بل يجب أن يبدأ أيضًا في الوقت المناسب في الساعة اليومية للجسم. هذا مهم جدًا، وإذا لم تتبع هذا، فلن يكون النوم جيدا، وستستيقظ متعبًا ومرهقًا.إذن، ما هو أفضل وقت للنوم؟ قال طبيب الأعصاب أندرو هوبرمان من جامعة ستانفورد في تدوينة على تويتر:"هل تشعر بالنعاس والتعب في الساعة 14:3 – 15:00 ظهرا؟ إن الوقت المثالي للنوم هو على الأرجح ست إلى سبع ساعات بعد هذا التعب. وهذا يعني أنه إذا شعرت بالتعب أو النعاس حوالي الساعة 3:00 ظهرا، يجب أن تذهب للنوم من الساعة 9:00 إلى مساء 10:00، وهذا سيجعلك تشعر بالراحة والحيوية لليوم التالي في حوالي الساعة 5-6 صباحًا".أفضل وقت للقلبيقول العلماء من المملكة المتحدة، الذين أجروا في 2013-2015 دراسة على مجموعة تضم أكثر من 100 ألف شخص إن الأكثر فائدة لجسمنا هو النوم من 22:00 إلى 23:00.قال الدكتور ديفيد بلانز (ديفيد بلانز) من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، أحد مؤلفي التحليل: "الجسم لديه ساعة داخلية تعمل على مدار 24 ساعة تسمى الإيقاع اليومي الذي يساعد على تنظيم عمل الجسم، جسديًا وعقليًا. تظهر دراستنا أن النوم مبكرًا أو متأخرًا يمكن أن يعطل الساعة البيولوجية ويؤثر سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية لدينا".أظهرت الدراسات البريطانية أن الأشخاص الذين ينامون في منتصف الليل أو بعد ذلك معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25% أكثر من أولئك الذين ينامون بين الساعة 10 و 11 مساءً.النوم مهميتبع الدكتور ماكس كيرستن، خبير النوم نهجًا مختلفًا قليلاً. ووفقًا له، فإن وقت النوم المثالي يعتمد على ما إذا كنت بومة أو قبرة. سواء كنت تفضل العمل في وقت متأخر من الليل أو الاستيقاظ في الصباح الباكر، يجب أن تتذكر التخطيط مسبقًا حتى تحصل على قسط كافٍ من النوم.وأوضح: "من الناحية المثالية، يجب أن ننام في وقت يسمح لنا بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات قبل الاستيقاظ في الصباح. من الأفضل دائمًا القيام بذلك في نفس الوقت، لأن الانتظام هو المفتاح".

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