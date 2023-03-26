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https://sputnikarabic.ae/20230326/أول-تعليق-من-غالانت-على-قرار-إقالته-من-منصب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-1075168706.html
أول تعليق من غالانت على قرار إقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي
أول تعليق من غالانت على قرار إقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي
علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الأحد، على قرار إقالته من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T19:44+0000
2023-03-26T19:44+0000
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وقال غالانت، في أول تعليق له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم ، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية".من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إقالة غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.وفجر يوآف غالانت قد مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.وجاءت تصريحات غالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء السبت في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230326/إعلام-نتنياهو-يقيل-وزير-الدفاع-على-خلفية-أزمة-الإصلاحات-القضائية-1075163978.html
https://sputnikarabic.ae/20221230/غانتس-يحذر-غالانت-أمن-إسرائيل-مرهون-بأهواء-المتطرفين-1071774118.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

أول تعليق من غالانت على قرار إقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي

19:44 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الأحد، على قرار إقالته من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقال غالانت، في أول تعليق له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم ، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية".
من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إقالة غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
إعلام: نتنياهو يقيل وزير الدفاع على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية
18:09 GMT
وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.
وفجر يوآف غالانت قد مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
غانتس يحذر غالانت: أمن إسرائيل مرهون بأهواء المتطرفين
30 ديسمبر 2022, 16:51 GMT
وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.
وجاءت تصريحات غالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء السبت في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.
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