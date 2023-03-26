https://sputnikarabic.ae/20230326/أول-تعليق-من-غالانت-على-قرار-إقالته-من-منصب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-1075168706.html

أول تعليق من غالانت على قرار إقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي

أول تعليق من غالانت على قرار إقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الأحد، على قرار إقالته من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T19:44+0000

2023-03-26T19:44+0000

2023-03-26T19:44+0000

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وقال غالانت، في أول تعليق له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم ، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية".من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إقالة غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية، "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.وفجر يوآف غالانت قد مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.وجاءت تصريحات غالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء السبت في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20230326/إعلام-نتنياهو-يقيل-وزير-الدفاع-على-خلفية-أزمة-الإصلاحات-القضائية-1075163978.html

https://sputnikarabic.ae/20221230/غانتس-يحذر-غالانت-أمن-إسرائيل-مرهون-بأهواء-المتطرفين-1071774118.html

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