https://sputnikarabic.ae/20230326/الإمارات-تدين-قرار-إسرائيل-السماح-بإعادة-الاستيطان-1075157049.html

الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان

الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان

أدانت الإمارات بشدة، اليوم الأحد، قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها لعطاءات بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T15:18+0000

2023-03-26T15:18+0000

2023-03-26T15:30+0000

إسرائيل

القدس

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار الشرق الأوسط

مصر

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102110/03/1021100306_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_3b54d7627f2b6f568c6e7dfb54e14909.jpg

ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها لكافة الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي وصفتها بأنها تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.وطالبت الخارجية الإماراتية بضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط قدما، والعمل على وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.ونادت الإمارات بوجوب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.وعقد اجتماع شرم الشيخ في 19 آذار/ مارس الجاري، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/فبراير الماضي.وشاركت السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى تيار الممانعة بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.

https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-الإمارات-تدرس-خفض-تمثيلها-الدبلوماسي-في-إسرائيل-1075018487.html

إسرائيل

القدس

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, القدس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار الأردن