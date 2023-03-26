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https://sputnikarabic.ae/20230326/الإمارات-تدين-قرار-إسرائيل-السماح-بإعادة-الاستيطان-1075157049.html
الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان
الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان
أدانت الإمارات بشدة، اليوم الأحد، قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها لعطاءات بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T15:18+0000
2023-03-26T15:30+0000
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ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها لكافة الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي وصفتها بأنها تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.وطالبت الخارجية الإماراتية بضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط قدما، والعمل على وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.ونادت الإمارات بوجوب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.وعقد اجتماع شرم الشيخ في 19 آذار/ مارس الجاري، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/فبراير الماضي.وشاركت السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى تيار الممانعة بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.
https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-الإمارات-تدرس-خفض-تمثيلها-الدبلوماسي-في-إسرائيل-1075018487.html
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إسرائيل, القدس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار الأردن
إسرائيل, القدس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار الأردن

الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان

15:18 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 15:30 GMT 26.03.2023)
© Twitter.comمستوطنات
مستوطنات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Twitter.com
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أدانت الإمارات بشدة، اليوم الأحد، قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها لعطاءات بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها لكافة الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي وصفتها بأنها تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
إعلام: الإمارات تدرس خفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
22 مارس, 08:06 GMT
وطالبت الخارجية الإماراتية بضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط قدما، والعمل على وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.
ونادت الإمارات بوجوب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.
وعقد اجتماع شرم الشيخ في 19 آذار/ مارس الجاري، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/فبراير الماضي.
وشاركت السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى تيار الممانعة بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.
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