https://sputnikarabic.ae/20230326/الرئيس-الصيني-يعلق-على-تأجيل-نظيره-البرازيلي-زيارته-إلى-بكين-بسبب-مرضه-1075151643.html
الرئيس الصيني يعلق على تأجيل نظيره البرازيلي زيارته إلى بكين بسبب مرضه
الرئيس الصيني يعلق على تأجيل نظيره البرازيلي زيارته إلى بكين بسبب مرضه
علق الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، على تأجيل نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، زيارته الأولى إلى بكين، بعد إصابته بالتهاب رئوي خفيف. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T12:38+0000
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وقال شي في رسالة: "علمت أن الرئيس لولا دا سيلفا أصيب بالأنفلونزا والالتهاب الرئوي، واضطر إلى تأجيل زيارته إلى الصين، وأود أن أعرب عن تعاطفي الصادق معه، وأتمنى للرئيس البرازيلي الشفاء العاجل، وأدعوه لزيارة الصين عندما يكون ذلك مناسبا لكلا الجانبين"، وفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي جي تي إن".وقرر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يوم الخميس الماضي، تأجيل زيارته للصين يوما واحدا حتى اليوم الأحد، حيث تم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي خفيف، ولكن أمس السبت، تأخر لولا مرة أخرى في رحلته على الرغم من تحسن صحته.ولم تحدد الرئاسة البرازيلية بعد، موعدا جديدا لزيارة لولا دا سيلفا إلى الصين.وتتصدّر موضوعات مثل التجارة والاستثمار والتغير المناخي جدول أعمال زيارة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إلى الصين، كما أنه من المتوقع أن يتم توقيع 20 اتفاقية ثنائية، بحسب بيان صدر، يوم الخميس الماضي، عن القصر الرئاسي البرازيلي.ولولا دا سيلفا، الذي نادرا ما يؤجل أو يلغي رحلاته لأسباب صحية، سافر إلى الأرجنتين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وإلى أمريكا في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يمثل خروجا عن السياسة الخارجية للبرازيل في عهد الرئيس السابق، جاير بولسونارو، الذي أبدى القليل من الاهتمام بالشؤون الدولية أو السفر إلى الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئيس-البرازيلي-يؤجل-زيارته-إلى-الصين-إلى-أجل-غير-مسمى-للتعافي-من-الالتهاب-الرئوي-1075131005.html
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أخبار البرازيل , الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس الصيني يعلق على تأجيل نظيره البرازيلي زيارته إلى بكين بسبب مرضه
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علق الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، على تأجيل نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، زيارته الأولى إلى بكين، بعد إصابته بالتهاب رئوي خفيف.
وقال شي في رسالة: "علمت أن الرئيس لولا دا سيلفا أصيب بالأنفلونزا والالتهاب الرئوي، واضطر إلى تأجيل زيارته إلى الصين، وأود أن أعرب عن تعاطفي الصادق معه، وأتمنى للرئيس البرازيلي الشفاء العاجل، وأدعوه لزيارة الصين عندما يكون ذلك مناسبا لكلا الجانبين"، وفقا لما نقله تلفزيون
الصين المركزي "سي جي تي إن".
وقرر الرئيس البرازيلي
، لولا دا سيلفا، يوم الخميس الماضي، تأجيل زيارته للصين يوما واحدا حتى اليوم الأحد، حيث تم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي خفيف، ولكن أمس السبت، تأخر لولا مرة أخرى في رحلته على الرغم من تحسن صحته.
ولم تحدد الرئاسة البرازيلية بعد، موعدا جديدا لزيارة لولا دا سيلفا إلى الصين.
وتتصدّر موضوعات مثل التجارة والاستثمار والتغير المناخي جدول أعمال زيارة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إلى الصين، كما أنه من المتوقع أن يتم توقيع 20 اتفاقية ثنائية، بحسب بيان صدر، يوم الخميس الماضي، عن القصر الرئاسي البرازيلي.
ولولا دا سيلفا، الذي نادرا ما يؤجل أو يلغي رحلاته لأسباب صحية، سافر إلى الأرجنتين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وإلى أمريكا في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يمثل خروجا عن السياسة الخارجية للبرازيل في عهد الرئيس السابق، جاير بولسونارو، الذي أبدى القليل من الاهتمام بالشؤون الدولية أو السفر إلى الخارج.