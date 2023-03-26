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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-منذ-أن-تعهدت-بإنهاء-الأزمة-في-أوكرانيا-والدولة-العميقة-تلاحقني-بقوة-فيديو-1075145329.html
ترامب: منذ أن تعهدت بإنهاء الأزمة في أوكرانيا والدولة العميقة تلاحقني بقوة... فيديو
ترامب: منذ أن تعهدت بإنهاء الأزمة في أوكرانيا والدولة العميقة تلاحقني بقوة... فيديو
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه منذ أن تعهد بإنهاء الأزمة في أوكرانيا بسرعة وأصبحت الدولة العميقة تلاحقه بقوة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:45+0000
2023-03-26T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جاء ذلك في أول تجمع سياسي كبير له، ضمن حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، اليوم الأحد، والذي أقيم في ولاية تكساس.وأضاف ترامب لأنصاره "هل يمكن أن تتخيلوا أن الرئيس الوحيد للولايات المتحدة الذي لم يبدأ أي حرب في العقد الأخير هو أنا... هذا شيء حزين".وأكد أنه "قادر على إنهاء الأزمة في أوكرانيا في خلال 24 ساعة، لأنه يعرف كل من الرئيسين الروسي والأوكراني".وتابع "أنا المرشح الرئاسي الوحيد القادر على تنفيذ هذا الوعد ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة التي تلوح بالأفق".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حذر، يوم الجمعة الماضي، من احتمال حدوث "موت ودمار"، إذا وجه إليه مكتب المدعي العام في مانهاتن اتهامات باطلة، فيما يتعلق بتورطه المزعوم في دفع أموال صامتة للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز.وعرض المدعون على ترامب فرصة الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، والتي عادة ما تمتد لتشمل المتهمين المحتملين عندما تكون لائحة الاتهام وشيكة، لكن رفض ترامب ونفى الاتهامات، وقال إن القضية برمتها هي مطاردة سياسية كاملة.يذكر أن ترامب، كان صرح في وقت سابق، بأنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230131/ترامب-أثق-في-بوتين-أكثر-من-الاستخبارات-الأمريكية-1072916196.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب: منذ أن تعهدت بإنهاء الأزمة في أوكرانيا والدولة العميقة تلاحقني بقوة... فيديو

09:45 GMT 26.03.2023
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه منذ أن تعهد بإنهاء الأزمة في أوكرانيا بسرعة وأصبحت الدولة العميقة تلاحقه بقوة.
جاء ذلك في أول تجمع سياسي كبير له، ضمن حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، اليوم الأحد، والذي أقيم في ولاية تكساس.
وأضاف ترامب لأنصاره "هل يمكن أن تتخيلوا أن الرئيس الوحيد للولايات المتحدة الذي لم يبدأ أي حرب في العقد الأخير هو أنا... هذا شيء حزين".
وتابع "منذ أن تعهدت بإنهاء الأزمة في أوكرانيا بسرعة وأصبحت الدولة العميقة تلاحقني بقوة... هذه ليست صدفة".
وأكد أنه "قادر على إنهاء الأزمة في أوكرانيا في خلال 24 ساعة، لأنه يعرف كل من الرئيسين الروسي والأوكراني".
وتابع "أنا المرشح الرئاسي الوحيد القادر على تنفيذ هذا الوعد ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة التي تلوح بالأفق".
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ترامب: أثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأمريكية
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وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حذر، يوم الجمعة الماضي، من احتمال حدوث "موت ودمار"، إذا وجه إليه مكتب المدعي العام في مانهاتن اتهامات باطلة، فيما يتعلق بتورطه المزعوم في دفع أموال صامتة للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز.
وعرض المدعون على ترامب فرصة الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، والتي عادة ما تمتد لتشمل المتهمين المحتملين عندما تكون لائحة الاتهام وشيكة، لكن رفض ترامب ونفى الاتهامات، وقال إن القضية برمتها هي مطاردة سياسية كاملة.
يذكر أن ترامب، كان صرح في وقت سابق، بأنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في 2024.
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