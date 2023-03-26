https://sputnikarabic.ae/20230326/ترامب-منذ-أن-تعهدت-بإنهاء-الأزمة-في-أوكرانيا-والدولة-العميقة-تلاحقني-بقوة-فيديو-1075145329.html

ترامب: منذ أن تعهدت بإنهاء الأزمة في أوكرانيا والدولة العميقة تلاحقني بقوة... فيديو

ترامب: منذ أن تعهدت بإنهاء الأزمة في أوكرانيا والدولة العميقة تلاحقني بقوة... فيديو

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه منذ أن تعهد بإنهاء الأزمة في أوكرانيا بسرعة وأصبحت الدولة العميقة تلاحقه بقوة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T09:45+0000

2023-03-26T09:45+0000

2023-03-26T09:45+0000

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جاء ذلك في أول تجمع سياسي كبير له، ضمن حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، اليوم الأحد، والذي أقيم في ولاية تكساس.وأضاف ترامب لأنصاره "هل يمكن أن تتخيلوا أن الرئيس الوحيد للولايات المتحدة الذي لم يبدأ أي حرب في العقد الأخير هو أنا... هذا شيء حزين".وأكد أنه "قادر على إنهاء الأزمة في أوكرانيا في خلال 24 ساعة، لأنه يعرف كل من الرئيسين الروسي والأوكراني".وتابع "أنا المرشح الرئاسي الوحيد القادر على تنفيذ هذا الوعد ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة التي تلوح بالأفق".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حذر، يوم الجمعة الماضي، من احتمال حدوث "موت ودمار"، إذا وجه إليه مكتب المدعي العام في مانهاتن اتهامات باطلة، فيما يتعلق بتورطه المزعوم في دفع أموال صامتة للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز.وعرض المدعون على ترامب فرصة الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، والتي عادة ما تمتد لتشمل المتهمين المحتملين عندما تكون لائحة الاتهام وشيكة، لكن رفض ترامب ونفى الاتهامات، وقال إن القضية برمتها هي مطاردة سياسية كاملة.يذكر أن ترامب، كان صرح في وقت سابق، بأنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في 2024.

https://sputnikarabic.ae/20230131/ترامب-أثق-في-بوتين-أكثر-من-الاستخبارات-الأمريكية-1072916196.html

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