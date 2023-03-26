https://sputnikarabic.ae/20230326/جامعة-الدول-العربية-تعلن-عقد-قمتها-المقبلة-في-السعودية-بمايو-1075147716.html
جامعة الدول العربية تعلن عقد قمتها المقبلة في السعودية بمايو
جامعة الدول العربية تعلن عقد قمتها المقبلة في السعودية بمايو
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن أن قمتها المقبلة الـ32، سيتم عقدها في المملكة العربية السعودية، خلال شهر مايو/ أيار المقبل. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T10:53+0000
2023-03-26T10:53+0000
2023-03-26T10:53+0000
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وقال الأمين العام المساعد المشرف علي شؤون مجلس الجامعة، السفير حسام زكي، في بيان، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الـ32 بالسعودية في 1 مايو، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، مع الحكومة السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليهوتابع زكي أن القمة المقبلة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها علي مدار 5 أيام.وانعقدت في الجزائر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء.
https://sputnikarabic.ae/20221102/أبرز-تصريحات-أبو-الغيط-خلال-القمة-العربية-بالجزائر-1069758790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جامعة الدول العربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية
جامعة الدول العربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية
جامعة الدول العربية تعلن عقد قمتها المقبلة في السعودية بمايو
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن أن قمتها المقبلة الـ32، سيتم عقدها في المملكة العربية السعودية، خلال شهر مايو/ أيار المقبل.
وقال الأمين العام المساعد المشرف علي شؤون مجلس الجامعة، السفير حسام زكي، في بيان
، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الـ32 بالسعودية في 1 مايو، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، مع الحكومة السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه
وتابع زكي أن القمة المقبلة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها علي مدار 5 أيام.
وانعقدت في الجزائر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء.