عربي
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤول-إسرائيلي-استمرار-التشريعات-القضائية-دون-اتفاق-يضر-بكفاءة-الجيش-1075171561.html
مسؤول إسرائيلي: استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق يضر بكفاءة الجيش
مسؤول إسرائيلي: استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق يضر بكفاءة الجيش
حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من تداعيات خطة التغييرات القضائية التي تقدم بها الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والاحتجاجات الشعبية ضدها على... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T20:38+0000
2023-03-26T20:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073595796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0f783466fbea3dd1f2d19ae481ed58e.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة 13 الإسرائيلية إن "هناك انخفاضا في قدرة الردع لدى الجيش الإسرائيلي، وإن هناك خططا لشن هجمات على إسرائيل على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد".وأضاف المسؤول الأمني أن "استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش"، مشيرا إلى أن "إيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".وأشار المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن "شرخًا بدأ يظهر داخل الأجهزة الأمنية وثمة خشية من إقدام ضباط كبار في الجيش على عصيان الأوامر العسكرية"، وطالب المسؤول الأمني القيادة السياسية "بوقف التشريعات على الفور".يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230325/لأول-مرة-جنود-نظاميون-في-الجيش-الإسرائيلي-يعلنون-رفضهم-خطة-إصلاح-القضاء-1075127908.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073595796_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_37396a7631ed0f24ddb477a83c895810.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مسؤول إسرائيلي: استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق يضر بكفاءة الجيش

20:38 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من تداعيات خطة التغييرات القضائية التي تقدم بها الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والاحتجاجات الشعبية ضدها على الجوانب الأمنية والعسكرية، والتي قد تؤدي إلى تراجع قوة الردع لجيش بلاده.
القدس - سبوتنيك. وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة 13 الإسرائيلية إن "هناك انخفاضا في قدرة الردع لدى الجيش الإسرائيلي، وإن هناك خططا لشن هجمات على إسرائيل على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد".
وأضاف المسؤول الأمني أن "استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش"، مشيرا إلى أن "إيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".
وأشار المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن "شرخًا بدأ يظهر داخل الأجهزة الأمنية وثمة خشية من إقدام ضباط كبار في الجيش على عصيان الأوامر العسكرية"، وطالب المسؤول الأمني القيادة السياسية "بوقف التشريعات على الفور".
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
لأول مرة... جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء
أمس, 14:47 GMT
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала