https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤول-إسرائيلي-استمرار-التشريعات-القضائية-دون-اتفاق-يضر-بكفاءة-الجيش-1075171561.html
مسؤول إسرائيلي: استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق يضر بكفاءة الجيش
مسؤول إسرائيلي: استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق يضر بكفاءة الجيش
حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من تداعيات خطة التغييرات القضائية التي تقدم بها الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والاحتجاجات الشعبية ضدها على... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T20:38+0000
2023-03-26T20:38+0000
2023-03-26T20:38+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة 13 الإسرائيلية إن "هناك انخفاضا في قدرة الردع لدى الجيش الإسرائيلي، وإن هناك خططا لشن هجمات على إسرائيل على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد".وأضاف المسؤول الأمني أن "استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش"، مشيرا إلى أن "إيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".وأشار المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن "شرخًا بدأ يظهر داخل الأجهزة الأمنية وثمة خشية من إقدام ضباط كبار في الجيش على عصيان الأوامر العسكرية"، وطالب المسؤول الأمني القيادة السياسية "بوقف التشريعات على الفور".يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230325/لأول-مرة-جنود-نظاميون-في-الجيش-الإسرائيلي-يعلنون-رفضهم-خطة-إصلاح-القضاء-1075127908.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مسؤول إسرائيلي: استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق يضر بكفاءة الجيش
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حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من تداعيات خطة التغييرات القضائية التي تقدم بها الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والاحتجاجات الشعبية ضدها على الجوانب الأمنية والعسكرية، والتي قد تؤدي إلى تراجع قوة الردع لجيش بلاده.
القدس - سبوتنيك. وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير للقناة 13 الإسرائيلية إن "هناك انخفاضا في قدرة الردع لدى الجيش الإسرائيلي
، وإن هناك خططا لشن هجمات على إسرائيل على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد".
وأضاف المسؤول الأمني أن "استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش"، مشيرا إلى أن "إيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".
وأشار المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن "شرخًا بدأ يظهر داخل الأجهزة الأمنية
وثمة خشية من إقدام ضباط كبار في الجيش على عصيان الأوامر العسكرية"، وطالب المسؤول الأمني القيادة السياسية "بوقف التشريعات على الفور".
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو
لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة
العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.