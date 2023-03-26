https://sputnikarabic.ae/20230326/نتنياهو-بعد-إقالة-وزير-الدفاع-يجب-علينا-الوقوف-بقوة-ضد-العصيان-1075168549.html
نتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع: يجب علينا الوقوف بقوة ضد العصيان
نتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع: يجب علينا الوقوف بقوة ضد العصيان
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة الوقوف بقوة ضد العصيان، في إشارة إلى قراره بإقالة وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T19:33+0000
2023-03-26T19:33+0000
2023-03-26T20:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg
وكتب نتنياهو، عبر حسابه على "توتير"، عقب قراره مساء اليوم بإقالة وزير الدفاع "يجب علينا جميعا الوقوف بقوة ضد العصيان".وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد إن "نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه".ونقلت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أنه إذا صوّت غالانت ضد التشريعات القضائية الجديدة فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.وذكرت القناة أن نتنياهو عاد إلى البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم يتطرق إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي طالب، أمس السبت، بوقف خطة الإصلاح القضائي التي تهدف إلى إضعاف القضاء، مناديا بوجوب إجراء حوار مع معارضيها.أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عرضت منصب وزير الدفاع على آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الأسبق، من أجل ضمان تأييده للخطة القضائية.وكان يوآف غالانت قد فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.
https://sputnikarabic.ae/20230326/أول-تعليق-من-غالانت-على-قرار-إقالته-من-منصب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-1075168706.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_fcc97fe7ba510f054909f9ad094f3f84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
نتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع: يجب علينا الوقوف بقوة ضد العصيان
19:33 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 20:06 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة الوقوف بقوة ضد العصيان، في إشارة إلى قراره بإقالة وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية
وكتب نتنياهو، عبر حسابه على "توتير"، عقب قراره
مساء اليوم بإقالة وزير الدفاع "يجب علينا جميعا الوقوف بقوة ضد العصيان".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد إن "نتنياهو أقال وزير الدفاع
غالانت من منصبه".
ونقلت القناة
العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أنه إذا صوّت غالانت ضد التشريعات القضائية الجديدة فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.
وذكرت القناة أن نتنياهو عاد إلى البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم يتطرق إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي طالب، أمس السبت، بوقف خطة الإصلاح القضائي
التي تهدف إلى إضعاف القضاء، مناديا بوجوب إجراء حوار مع معارضيها.
أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عرضت منصب وزير الدفاع على آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الأسبق، من أجل ضمان تأييده للخطة القضائية.
وكان يوآف غالانت قد فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.
وقال غالانت
وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.