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دمشق تحتضن الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء الزراعة
دمشق تحتضن الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء الزراعة
بدأ وزراء الزراعة في سوريا والأردن ولبنان والعراق، اليوم الأحد، اجتماعهم الرابع في دمشق، والذي يهدف إلي تحقيق التكامل الزراعي على المستوى الإقليمي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:35+0000
2023-03-26T11:35+0000
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دمشق - سبوتنيك. وبدأ الاجتماع فعالياته بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت، والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.وتزامنت الجلسة مع اجتماع لفرق العمل الفنية لأعضاء الوفود المشاركة بحضور ممثلي المنظمات لمناقشة أنطمه الحجر الصحي النباتي والبيطري المتبعة في الدول الأربعة، وتعزيز التجارة البينية وتجارة الترانزيت لتحقيق الأمن الغذائي.وأضاف: "أجرينا جلسات مغلقة تم فيها مناقشة آلية زيادة تمويل المنظمات من أجل متابعة تنفيذ المشاريع في الدول الأربعة".بدوره أكد وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي أن التكامل الزراعي بين بلداننا ضرورة لا مناص منها مع التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية والأزمات المتتالية والتي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية.وأضاف: "نحن مقبلون على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية ووضع أطر وتفاهمات من أجل تبادل الكفاءات وتطوير التعاون الفني في القطاعات الزراعية والحيوانية".وأكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن خلال الاجتماع أن الأمن الغذائي أولوية على كل ماعداه من ملفات ولأننا نؤمن أننا أمة قادرة على صناعة المستقبل نحن هنا لنضع كل الإمكانيات في سبيل إنجاح هذا الجهد العربي المشترك.وأضاف: "التغير المناخي والاحتباس الحراري همّ يؤرق العالم أجمع ونحن جزء مركزي من هذا الكوكب وعلينا القيام بدورنا في هذا المجال".ويتضمن اليوم الثاني والأخير للاجتماع أيضا عرض اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي بين الدول الأربعة وتوقيع مذكرة للتفاهم.في العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في فبراير/شباط، والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو/ تموز، في حين عقد في سبتمبر/أيلول الاجتماع الثالث في الأردن.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العراق, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العراق, أخبار الأردن

دمشق تحتضن الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء الزراعة

11:35 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق، سوريا
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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بدأ وزراء الزراعة في سوريا والأردن ولبنان والعراق، اليوم الأحد، اجتماعهم الرابع في دمشق، والذي يهدف إلي تحقيق التكامل الزراعي على المستوى الإقليمي.
دمشق - سبوتنيك. وبدأ الاجتماع فعالياته بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت، والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.
وتزامنت الجلسة مع اجتماع لفرق العمل الفنية لأعضاء الوفود المشاركة بحضور ممثلي المنظمات لمناقشة أنطمه الحجر الصحي النباتي والبيطري المتبعة في الدول الأربعة، وتعزيز التجارة البينية وتجارة الترانزيت لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا خلال الاجتماع إن الجهود السابقة تتوج اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والتي تعد نقطة بداية نحو مستقبل أفضل للدول العربية الشقيقة.

وأضاف: "أجرينا جلسات مغلقة تم فيها مناقشة آلية زيادة تمويل المنظمات من أجل متابعة تنفيذ المشاريع في الدول الأربعة".

وفي السياق نفسه، قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن العلاقة بين الأشقاء في سوريا والعراق ولبنان والأردن علاقات اجتماعية ثقافية وتجارية وسياسية وزراعية راسخة عابرة للأزمنة والحدود.

بدوره أكد وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي أن التكامل الزراعي بين بلداننا ضرورة لا مناص منها مع التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية والأزمات المتتالية والتي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية.
وأضاف: "نحن مقبلون على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية ووضع أطر وتفاهمات من أجل تبادل الكفاءات وتطوير التعاون الفني في القطاعات الزراعية والحيوانية".
وأكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن خلال الاجتماع أن الأمن الغذائي أولوية على كل ماعداه من ملفات ولأننا نؤمن أننا أمة قادرة على صناعة المستقبل نحن هنا لنضع كل الإمكانيات في سبيل إنجاح هذا الجهد العربي المشترك.
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وأضاف: "التغير المناخي والاحتباس الحراري همّ يؤرق العالم أجمع ونحن جزء مركزي من هذا الكوكب وعلينا القيام بدورنا في هذا المجال".

ورأى الخليل أن تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية المنتجات والسلع الزراعية والعمل على تحقيق التكامل هو أولوية كما أن تسهيل وصول المعلومات وتبادلها والخبرات المشتركة هي طموح نصبو إليه.

ويتضمن اليوم الثاني والأخير للاجتماع أيضا عرض اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي بين الدول الأربعة وتوقيع مذكرة للتفاهم.
في العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في فبراير/شباط، والاجتماع الثاني في لبنان في يوليو/ تموز، في حين عقد في سبتمبر/أيلول الاجتماع الثالث في الأردن.
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