https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-الرئيس-الإسرائيلي-يطالب-الحكومة-بوقف-قانون-إصلاح-القضاء-1075174587.html
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطالب الحكومة بوقف قانون "إصلاح القضاء"
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطالب الحكومة بوقف قانون "إصلاح القضاء"
طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T04:48+0000
2023-03-27T04:48+0000
2023-03-27T04:48+0000
العالم
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ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الرئيس الإسرائيلي قوله:" من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف التشريع فورا.".وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أمس.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤول-إسرائيلي-استمرار-التشريعات-القضائية-دون-اتفاق-يضر-بكفاءة-الجيش-1075171561.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطالب الحكومة بوقف قانون "إصلاح القضاء"
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طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الرئيس الإسرائيلي قوله:" من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف التشريع فورا.".
وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أمس.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو
لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة
العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.