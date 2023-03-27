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https://sputnikarabic.ae/20230327/استطلاع-انخفاض-عدد-الأمريكيين-المؤمنين-بأهمية-الوطنية-والإنجاب-1075199395.html
استطلاع: انخفاض عدد الأمريكيين المؤمنين بأهمية الوطنية والإنجاب
استطلاع: انخفاض عدد الأمريكيين المؤمنين بأهمية الوطنية والإنجاب
انخفض بشكل حاد عدد الأمريكيين الذين يعتقدون بأهمية الوطنية والدين وإنجاب الأطفال وغيرها من الأولويات الوطنية الأخرى. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:34+0000
2023-03-27T13:34+0000
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سبوتنيك. أجرت منظمة أبحاث "NORC" استطلاعا بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف أن انخفاض عدد الأمريكيين المؤمنين بهذه القيم انخفض بشكل حاد على مدى فترة تراوحت بين 5 إلى 25 سنة ماضية.وجد الاستطلاع الذي شمل 1019 بالغا، أن 38% من المستطلعين قالوا إن حب الوطن "مهم جدا"، حيث انخفضت نسبتهم التي كانت 61% في عام 2019 و70% في عام 1998.في السياق ذاته، اعتبر 39% من المشاركين الدين "مهم جدا"، بعدما كانت نسبتهم 48% في عام 2019 و62% في عام 1998، وقال 30%، إن إنجاب الأطفال كان "مهما للغاية"، وهي النسبة التي انخفضت من 43% في عام 2019 و59% في عام 1998.يشار إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حيث جاء رأي الشباب بأهمية الوطنية بنسبة 23% وبنسبة 31% بأهمية الدين، مقارنة بـ 59% و55% للوطنية والدين على التوالي لدى كبار السن.واختتمت نتائج الاستطلاع بالتأكيد على أن المال كان هو القيمة الوحيدة التي ازدادت أهميتها على مدار الـ 25 عاما الماضية، حيث ارتفعت من 31% في عام 1998 إلى 41% في عام 2019 و 43% هذا العام.
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استطلاع: انخفاض عدد الأمريكيين المؤمنين بأهمية الوطنية والإنجاب

13:34 GMT 27.03.2023
© AP Photo / Mark Lennihan / شخص مصاب بالسمنة يلبس رداء العلم الأمريكي
شخص مصاب بالسمنة يلبس رداء العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Mark Lennihan /
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انخفض بشكل حاد عدد الأمريكيين الذين يعتقدون بأهمية الوطنية والدين وإنجاب الأطفال وغيرها من الأولويات الوطنية الأخرى.
سبوتنيك. أجرت منظمة أبحاث "NORC" استطلاعا بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف أن انخفاض عدد الأمريكيين المؤمنين بهذه القيم انخفض بشكل حاد على مدى فترة تراوحت بين 5 إلى 25 سنة ماضية.
وجد الاستطلاع الذي شمل 1019 بالغا، أن 38% من المستطلعين قالوا إن حب الوطن "مهم جدا"، حيث انخفضت نسبتهم التي كانت 61% في عام 2019 و70% في عام 1998.
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في السياق ذاته، اعتبر 39% من المشاركين الدين "مهم جدا"، بعدما كانت نسبتهم 48% في عام 2019 و62% في عام 1998، وقال 30%، إن إنجاب الأطفال كان "مهما للغاية"، وهي النسبة التي انخفضت من 43% في عام 2019 و59% في عام 1998.
يشار إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حيث جاء رأي الشباب بأهمية الوطنية بنسبة 23% وبنسبة 31% بأهمية الدين، مقارنة بـ 59% و55% للوطنية والدين على التوالي لدى كبار السن.
واختتمت نتائج الاستطلاع بالتأكيد على أن المال كان هو القيمة الوحيدة التي ازدادت أهميتها على مدار الـ 25 عاما الماضية، حيث ارتفعت من 31% في عام 1998 إلى 41% في عام 2019 و 43% هذا العام.
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