https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-روسيا-لا-تستبعد-أي-خيارات-للرد-على-العقوبات-الغربية-1075174456.html
الخارجية: روسيا لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية
الخارجية: روسيا لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، لكنها... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T04:45+0000
2023-03-27T04:45+0000
2023-03-27T04:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "لا نستبعد أي خيارات للرد على القيود الغربية غير الشرعية. الفرص والأدوات المناسبة متاحة. نحن مستعدون لأي تطور للأحداث، إلا أننا نحاول تجنب التدابير التعسفية".كان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بفرض-عقوبات-على-نشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075157403.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية: روسيا لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية
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صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، لكنها تتجنب اتخاذ تدابير تعسفية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "لا نستبعد أي خيارات للرد على القيود الغربية
غير الشرعية. الفرص والأدوات المناسبة متاحة. نحن مستعدون لأي تطور للأحداث، إلا أننا نحاول تجنب التدابير التعسفية".
كان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.