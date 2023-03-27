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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-روسيا-لا-تستبعد-أي-خيارات-للرد-على-العقوبات-الغربية-1075174456.html
الخارجية: روسيا لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية
الخارجية: روسيا لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، لكنها... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T04:45+0000
2023-03-27T04:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "لا نستبعد أي خيارات للرد على القيود الغربية غير الشرعية. الفرص والأدوات المناسبة متاحة. نحن مستعدون لأي تطور للأحداث، إلا أننا نحاول تجنب التدابير التعسفية".كان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بفرض-عقوبات-على-نشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075157403.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية: روسيا لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية

04:45 GMT 27.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، لكنها تتجنب اتخاذ تدابير تعسفية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "لا نستبعد أي خيارات للرد على القيود الغربية غير الشرعية. الفرص والأدوات المناسبة متاحة. نحن مستعدون لأي تطور للأحداث، إلا أننا نحاول تجنب التدابير التعسفية".
كان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
أمس, 15:22 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 مارس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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