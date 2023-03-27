https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-روسيا-قد-تثير-مسألة-التعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بتفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1075174030.html

الخارجية: روسيا قد تثير مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط "التيار الشمالي"

الخارجية: روسيا قد تثير مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط "التيار الشمالي"

صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو قد تثير مع الوقت مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت... 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T02:47+0000

2023-03-27T02:47+0000

2023-03-27T02:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

التيار الشمالي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ألمانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، "لا نستبعد لاحقا إثارة موضوع التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وأشار بيريتشيفسكي إلى أنه على خلفية ظهور تحقيق للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، قدمت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن أجراء تحقيق دولي مستقل.وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش في 8 فبراير/شباط، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.

https://sputnikarabic.ae/20230324/صحفي-أمريكي-يكشف-حقائق-جديدة-عن-تفجير-خطوط-أنابيب-التيار-الشمالي-1075095218.html

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