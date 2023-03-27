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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-روسيا-قد-تثير-مسألة-التعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بتفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1075174030.html
الخارجية: روسيا قد تثير مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط "التيار الشمالي"
الخارجية: روسيا قد تثير مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط "التيار الشمالي"
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو قد تثير مع الوقت مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T02:47+0000
2023-03-27T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التيار الشمالي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، "لا نستبعد لاحقا إثارة موضوع التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وأشار بيريتشيفسكي إلى أنه على خلفية ظهور تحقيق للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، قدمت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن أجراء تحقيق دولي مستقل.وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش في 8 فبراير/شباط، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230324/صحفي-أمريكي-يكشف-حقائق-جديدة-عن-تفجير-خطوط-أنابيب-التيار-الشمالي-1075095218.html
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التيار الشمالي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا
التيار الشمالي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا

الخارجية: روسيا قد تثير مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط "التيار الشمالي"

02:47 GMT 27.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو قد تثير مع الوقت مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، "لا نستبعد لاحقا إثارة موضوع التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وأشار بيريتشيفسكي إلى أنه على خلفية ظهور تحقيق للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، قدمت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن أجراء تحقيق دولي مستقل.
وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
24 مارس, 13:09 GMT
ونشر هيرش في 8 فبراير/شباط، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.
وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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