https://sputnikarabic.ae/20230327/الصين-تؤكد-احتجازها-مواطنا-يابانيا-للاشتباه-بالتجسس-1075188964.html
الصين تؤكد احتجازها مواطنا يابانيا للاشتباه بالتجسس
الصين تؤكد احتجازها مواطنا يابانيا للاشتباه بالتجسس
أكدت الصين، اليوم الاثنين، احتجازها مواطنا يابانيا، للاشتباه في قيامه بأعمال تجسس. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:25+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن بكين أخطرت السفارة اليابانية، وفقا لاتفاقية فيينا، والعلاقات القنصلية الصينية اليابانية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.وأضافت: "الصين دولة يحكمها القانون، ويجب على جميع الأجانب في الصين الالتزام بالقوانين الصينية، وسيتم محاسبة المخالفين".ولفتت ماو نينغ إلى أن "هناك العديد من الحالات المماثلة التي تورط فيها مواطنون يابانيون بشأن أعمال التجسس، ويجب على اليابان تعزيز التعليم على مواطنيها والتحكم فيهم".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أن من احتجزته بكين، هو أحد موظفي شركة "أستيلاس فارما" اليابانية.وتابعت: "أريد أن أؤكد أن الشركات والأفراد بحاجة إلى احترام القانون والالتزام به".من ناحيته، حث المتحدث باسم الحكومة اليابانية، على إطلاق سراح مواطنه المحتجز في بكين في أقرب وقت ممكن، والسماح لمسؤولين قنصليين بمقابلته، وفقا لصحيفة "كيودو نيوز" اليابانية.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الصين-تحث-أمريكا-واليابان-على-نبذ-عقلية-الحرب-الباردة-1072335068.html
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الصين, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تؤكد احتجازها مواطنا يابانيا للاشتباه بالتجسس
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أكدت الصين، اليوم الاثنين، احتجازها مواطنا يابانيا، للاشتباه في قيامه بأعمال تجسس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
، ماو نينغ، إن بكين أخطرت السفارة اليابانية، وفقا لاتفاقية فيينا، والعلاقات القنصلية الصينية اليابانية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.
وأضافت: "الصين دولة يحكمها القانون، ويجب على جميع الأجانب في الصين الالتزام بالقوانين الصينية، وسيتم محاسبة المخالفين".
ولفتت ماو نينغ إلى أن "هناك العديد من الحالات المماثلة التي تورط فيها مواطنون يابانيون بشأن أعمال التجسس، ويجب على اليابان تعزيز التعليم على مواطنيها والتحكم فيهم".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أن من احتجزته بكين، هو أحد موظفي شركة "أستيلاس فارما" اليابانية.
وتابعت: "أريد أن أؤكد أن الشركات والأفراد بحاجة إلى احترام القانون والالتزام به".
من ناحيته، حث المتحدث باسم الحكومة اليابانية، على إطلاق سراح مواطنه المحتجز في بكين في أقرب وقت ممكن، والسماح لمسؤولين قنصليين بمقابلته، وفقا لصحيفة
"كيودو نيوز" اليابانية.