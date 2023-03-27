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https://sputnikarabic.ae/20230327/الصين-نأسف-لعدم-اعتماد-مجلس-الأمن-مشروع-قرار-روسي-للتحقيق-في-حادث-تخريب-خطوط-التيار-الشمالي-1075216837.html
الصين: نأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار روسي للتحقيق في تخريب "التيار الشمالي"
الصين: نأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار روسي للتحقيق في تخريب "التيار الشمالي"
قال نائب المندوب الصيني بمجلس الأمن إن بكين تأسف حيال عدم اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الروسي لإجراء تحقيق دولي في حادث تخريب خطوط "التيار الشمالي". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T19:56+0000
2023-03-27T20:39+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وتابع: "بكين تأمل في إجراء تحقيق دولي حول الحادث الإرهابي الذي استهدف خطوط "التيار الشمالي" وتقديم نتائجه في أقرب وقت".وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، رفض مجلس الأمن الدولي، اعتماد مشروع قرار روسي، صاغته الصين، وبيلاروس، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وإريتريا، وسوريا.ويدعو مشروع القرار الذي لم يتم اعتماده، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث تخريب خطوط "التيار الشمالي".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مجلس الأمن الدولي، فشل في اعتماد مشروع القرار الروسي، بسبب موقف الدول الغربية منه.وصوتت كل من روسيا، والصين، والبرازيل، لصالح القرار، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت.يذكر أنه في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، تعرض خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا للتفجير، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهجوم على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلس-الأمن-يمتنع-عن-الموافقة-على-مشروع-روسيا-للتحقيق-في-حادثة-تفجير-التيار-الشمالي-1075216173.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-الهجوم-على-التيار-الشمالي--لم-ينفذ-من-دون-مشاركة-أجهزة-استخبارات-الدول-1075193117.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصين: نأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار روسي للتحقيق في تخريب "التيار الشمالي"

19:56 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 20:39 GMT 27.03.2023)
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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قال نائب المندوب الصيني بمجلس الأمن إن بكين تأسف حيال عدم اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الروسي لإجراء تحقيق دولي في حادث تخريب خطوط "التيار الشمالي".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وتابع: "بكين تأمل في إجراء تحقيق دولي حول الحادث الإرهابي الذي استهدف خطوط "التيار الشمالي" وتقديم نتائجه في أقرب وقت".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في حادثة تفجير "التيار الشمالي"
19:31 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، رفض مجلس الأمن الدولي، اعتماد مشروع قرار روسي، صاغته الصين، وبيلاروس، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وإريتريا، وسوريا.
ويدعو مشروع القرار الذي لم يتم اعتماده، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث تخريب خطوط "التيار الشمالي".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مجلس الأمن الدولي، فشل في اعتماد مشروع القرار الروسي، بسبب موقف الدول الغربية منه.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
بيسكوف: الهجوم على "التيار الشمالي" لم ينفذ من دون مشاركة أجهزة استخبارات الدول
10:59 GMT
وصوتت كل من روسيا، والصين، والبرازيل، لصالح القرار، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت.
يذكر أنه في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، تعرض خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا للتفجير، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهجوم على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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