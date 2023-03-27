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https://sputnikarabic.ae/20230327/الغرب-يضخ-40-مليار-دولار-في-ميزانية-أوكرانيا-1075208828.html
الغرب يضخ 40 مليار دولار في ميزانية أوكرانيا
الغرب يضخ 40 مليار دولار في ميزانية أوكرانيا
قال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إن الموازنة العامة لأوكرانيا تلقت تمويلًا من الغرب بمبلغ يزيد عن 40 مليار دولار منذ فبراير/ شباط من العام... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:53+0000
2023-03-27T15:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "هذا الأسبوع ، تجاوز تمويل ميزانيتنا من الشركاء الدوليين حاجز الـ40 مليار دولار.في 21 آذار/ مارس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قد قام بتحويل شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو إلى أوكرانيا كجزء من برنامج المساعدة المالية الكلية لهذا البلد.وفي 2 مارس، قال جيليزنياك إن الشركاء الدوليين حولوا 230.8 مليار غريفنيا (6.3 مليار دولار) إلى أوكرانيا في يناير وفبراير 2023 كمساعدة للميزانيةـ ووفقا له، في فبراير/ شباط، بلغ دعم الميزانية الأوكرانية 75.6 مليار غريفنيا (2 مليار دولار).
https://sputnikarabic.ae/20230327/محذرة-من-مخاطر-التصعيد-نائبة-الرئيس-البلغاري-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-للتفاوض-1075175102.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الغرب يضخ 40 مليار دولار في ميزانية أوكرانيا

15:53 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Stringer
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قال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إن الموازنة العامة لأوكرانيا تلقت تمويلًا من الغرب بمبلغ يزيد عن 40 مليار دولار منذ فبراير/ شباط من العام الماضي.
وقال جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "هذا الأسبوع ، تجاوز تمويل ميزانيتنا من الشركاء الدوليين حاجز الـ40 مليار دولار.
الرئيس البلغاري رومين راديف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
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05:42 GMT

32.1 مليار دولار لعام 2022، وهذا العام تلقينا بالفعل أكثر من 8 مليارات دولار.

في 21 آذار/ مارس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قد قام بتحويل شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو إلى أوكرانيا كجزء من برنامج المساعدة المالية الكلية لهذا البلد.
وفي 2 مارس، قال جيليزنياك إن الشركاء الدوليين حولوا 230.8 مليار غريفنيا (6.3 مليار دولار) إلى أوكرانيا في يناير وفبراير 2023 كمساعدة للميزانيةـ ووفقا له، في فبراير/ شباط، بلغ دعم الميزانية الأوكرانية 75.6 مليار غريفنيا (2 مليار دولار).
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