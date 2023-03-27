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https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-أوكراني-يناشد-الغرب-إنقاذ-نظام-كييف-من-جحيم-سو-35-1075211761.html
مسؤول أوكراني يناشد الغرب إنقاذ نظام كييف من جحيم "سو-35"
مسؤول أوكراني يناشد الغرب إنقاذ نظام كييف من جحيم "سو-35"
صرح مسؤول أوكراني كبير أن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T17:44+0000
2023-03-27T17:44+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إن طائرات "سو- 35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.وكشف المسؤول للوكالة أن أوكرانيا لا تملك القدرة على مواجهة هذا التهديد من روسيا.كما أكد مسؤولان أوكرانيان آخران للوكالة سابقا أن هيمنة روسيا في السماء هي المشكلة الرئيسية في كييف.قال أحد المسؤولين: "هذه مشكله ما زلنا نقول للأمريكيين أنه في النهاية لا يوجد حل آخر سوى إعطائنا طائرات مقاتلة".
https://sputnikarabic.ae/20230323/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-في-خاركوف-1075068145.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مسؤول أوكراني يناشد الغرب إنقاذ نظام كييف من جحيم "سو-35"

17:44 GMT 27.03.2023
© Photo / Sukhoi Company / مقاتلات سوخوي 35
مقاتلات سوخوي 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Photo / Sukhoi Company /
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صرح مسؤول أوكراني كبير أن الجيل الجديد من طائرات "سو-35" المقاتلة يمنح روسيا "هيمنة متزايدة" في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إن طائرات "سو- 35" تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.
وكشف المسؤول للوكالة أن أوكرانيا لا تملك القدرة على مواجهة هذا التهديد من روسيا.

التفوق الجوي الروسي يمثل "خطرًا حقيقيًا"، إن أنظمة الدفاع الجوي الإضافية للولايات المتحدة وحلفائها أصبحت الآن "الأولوية رقم 1" بالنسبة لأوكرانيا.

القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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كما أكد مسؤولان أوكرانيان آخران للوكالة سابقا أن هيمنة روسيا في السماء هي المشكلة الرئيسية في كييف.

وبحسب أحدهم، تمتلك روسيا "طائرات أكثر بـ12 مرة" من أوكرانيا.

قال أحد المسؤولين: "هذه مشكله ما زلنا نقول للأمريكيين أنه في النهاية لا يوجد حل آخر سوى إعطائنا طائرات مقاتلة".
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:21 GMT
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