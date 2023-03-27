https://sputnikarabic.ae/20230327/نظام-كييف-يطرد-رهبان-أقدم-الأديرة-الروسية-في-كييف-1075208275.html

نظام كييف يطرد رهبان أقدم الأديرة الروسية في كييف

نظام كييف يطرد رهبان أقدم الأديرة الروسية في كييف

بأمر من السلطات الأوكرانية، يجب على رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية مغادرة كييف في دير بيشيرسك لافرا في كييف وهو أقدم دير روسي على الإطلاق. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T15:48+0000

2023-03-27T15:48+0000

2023-03-27T15:48+0000

أخبار أوكرانيا

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ووفقًا لوزير الثقافة الأوكراني تكاشينكو، يمكن للرهبان البقاء في الدير بشرط واحد فقط ألا وهو انتقالهم إلى الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية المستقلة هيكليا والتي في الواقع واعتبارًا من 30 مارس/ آذار، ستكون المالكة للدير بالكامل.ولم تفلح نداءات رهبان الدير إلى حكومة أوكرانيا من تجنب مصيرهم، ولا إلى زيلينسكي شخصيًا مع تأكيدات الولاء و "الصلاة من أجل السلطة والجيش الأوكراني"، ولا مغازلة المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي حاول "الأخوة" في الدير نقله عبر مقطع فيديو على منصة "يوتيوب" يقولون فبه أنه من المفترض ألا علاقة لهم "بالعالم الروسي" (مصطلح يستخدم للتعبير عن الأراضي الروسية تاريخيا).وهذه هي بالفعل المرحلة الثانية من طرد إخوة لافرا من أراضي الدير.وعلى الرغم من أنه منذ عام 1988 لحظة عودة لافرا إلى الكنيسة، وحتى بداية العملية العسكرية الروسية، تم تقديم الخدمة في كلتا الكنيستين كل يوم.من سيظفر بالدير؟على الرغم من أن القرار تجاوز جميع القواعد الإجرائية، وقد تم إخطار حاكم لافرا للمرة الأولى والثانية به من قبل متحف "كييف - بيشيرسك لافرا" الواقع داخل نفس الجدران.ومن الواضح تمامًا أن الدير القديم سيبقى تحت تصرف السلطات المدنية.ومنذ يناير/ كانون الثاني 2023، أصبحت معابد لافرا العليا تحت تصرف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ووفقا لرئيس الكنيسة إيبيفانو، ينتظر المنشقون نقل بقية الدير تحت تصرفهم.لماذا كييف بيشيرسك لافرا؟لطالما كانت لافرا هدفًا خاصًا لرغبة المنشقين الأوكرانيين، فهو أقدم دير روسي ذو تاريخ غني، وكان يزوره عددً كبير من الحجاج والسياح قبل بداية العملية العسكرية.في التسعينيات، حلم المتروبوليت فيلاريت (دينيسينكو) بالاستيلاء على الدير، في عام 1992، لم يصبح بطريركًا لموسكو، لكنه قرر إنشاء هيكل موازٍ خاص به في كييف.في ذلك الوقت، لم تدعم السلطات الأوكرانية ولا رجال الدين في كييف النقل المحتمل للصرح الرئيسي في كييف، حيث كان الرهبان والمؤمنون قادرين على الدفاع عن الدير.وحتى ذلك الوقت طالب المنشقون بدير لافرا، لكن بوروشنكو لم يجرؤ بأي شكل من الأشكال على انتزاع الدير من المتروبوليت أونوفري، حيث كانت سلطته بين الأرثوذكس في أوكرانيا كبيرة جدًا.كما ولم يعد هناك أي ضمان بعدم مسألتهم، ولم يعد لديهم حماية.في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار، جاء كبار المطارنة من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، جنبًا إلى جنب مع رئيسهم ، ميتروبوليت أونوفري وحاكم كييف بيشيرسك لافرا، والمتروبوليتان بافل، إلى مكتب الرئيس زيلينسكي ، ولم يستقبلهم .وفي سياق كل النداءات، بدءًا من يناير، أشار رأس الدير فلاديك بافيل إلى أن الإخوة وأبناء الرعية "يصلون يوميًا من أجل السلطات والجيش في البلاد".ومن خلال ذلك أكد ولاء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية للنظام الحالي.ويواصل الإخوة بدورهم إحياء ذكرى البطريرك كيريل كرئيس للكنيسة، بعد يوم واحد، أكد نائب الملك أن حادثة مماثلة وقعت بالفعل بعد صلاة في كنيسة لافرا.ومن تلك اللحظة بدأت عمليات التحقيق من قبل إدارة أمن الدولة ضد رجال الدين في الدير .الكنيسة والشؤون الجيوسياسيةويجتمع البطريرك بارثولماوس القسطنطيني، الذي يرعى الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية بانتظام مع النخب الأوكرانية، ولا يتلقى فقط تمويلًا من وزارة الخارجية، بل ويعتبر نفسه بطريركًا مسكونيًا ولديه طموحات "بابا" الكنائس الشرقية.تم إنهاء الشراكة الإفخارستية بين موسكو والقسطنطينية رسميًا في نهاية عام 2018 بمبادرة من موسكو: احتجاجًا على محاولات رفض الأراضي الكنسية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية من قبل رئيس القسطنطينية.كيف تشعر بطريركية موسكو حيال ما يحدث؟حتى بعد اجتماع مايو في فيوفانيا حول "استقلال" الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، لم تتخذ موسكو قرارًا لغض الشركة أو الاعتراف بتصرفات المتروبوليت أونوفري على أنها منشقة.ويدرك البطريرك كيريل والمجمع المقدس والهيئة التداولية للكنيسة أن رجال الدين الكنسي والمؤمنين في أوكرانيا قد تعرضوا لضغوط غير مسبوقة من القوميين في السلطة، ويتعاملون مع أفعالهم بفهم وتعاطف.وفي المقابل، لا يزال العديد من الكهنة والأساقفة في الرعايا الأوكرانية يواصلون إحياء ذكرى البطريرك كيريل سرًا كرئيس للكنيسة المحلية في الخدمات الإلهية - وإن كان ذلك سراً، تحت تهديد القمع من قبل قوات الأمن الأوكرانية.ماذا بعد ؟كان إخوة لافرا - ما يزيد قليلاً عن 200 راهب - يجمعون الأشياء والكتب على عجل منذ منتصف شهر مارس، استعدادًا لعمليات النقل إلى أديرة أخرى تابعة للكنيسة.ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يتوقع أنه بعد رفض كييف بيشيرسك لافرا - ليس فقط المركز الروحي، ولكن أيضًا رمز الروس التاريخي في كييف - سيتوقف مكتب زيلينسكي عند هذا الحد.قبل أسبوعين ، أعلنت وزارة الثقافة الأوكرانية عن عملية مماثلة لرفض ثاني أهم مزار أرثوذكسي ، بوتشايف لافرا، من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية، كما يخططون لنقله إلى المنشقين من الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية.لذلك، سيستمر اضطهاد الأرثوذكس على أراضي أوكرانيا على أي حال، ولن تساعدهم أيضًا اعترافات الولاء للسلطات ومساعدة الجيش

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