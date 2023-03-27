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https://sputnikarabic.ae/20230327/نيبينزيا-مجلس-الأمن-الدولي-يحمل-مسؤولية-خاصة-في-قضية-تفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1075218939.html
نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي يحمل مسؤولية خاصة في قضية تفجير خطوط "التيار الشمالي"
نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي يحمل مسؤولية خاصة في قضية تفجير خطوط "التيار الشمالي"
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن الدولي يحمل مسؤولية خاصة في قضية تفجير خطوط نظام نقل الغاز "التيار الشمالي". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:30+0000
2023-03-27T21:30+0000
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وقال نيبينزيا في كلمة له بمجلس الأمن الدولي: "التحقيقات الوطنية يمكن أن تجري على مدى سنوات وبشكل غير فعال وغير شفاف. والوقت الثمين يمضي. وهناك شكوك متزايدة في أن جهود هذه التحقيقات لا تهدف إلى توضيح ملابسات التخريب، بل لإخفاء الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة".وأضاف نيبينزيا: وأكد نيبينزيا أن جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" سيتم الكشف عنهم. وقال نيبينزيا: "سنستخلص الاستنتاجات اللازمة لأنفسنا. نحن واثقون بأنه سيتم الكشف عن حقائق أكثر تفصيلا، وسيتم كشف جميع المتورطين في حادث تخريب التيار الشمالي، وكل تفاصيل هذه الجريمة".وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون إخفاء آثار مشاركتهم في الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" عبر طرح روايات وهمية عن الحادث.ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اعتماد مشروع القرار الروسي، الذي صاغته الصين، وبيلاروس، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وإريتريا، وسوريا، الداعي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث تخريب خطوط "التيار الشمالي".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مجلس الأمن الدولي، فشل في اعتماد مشروع القرار الروسي، بسبب موقف الدول الغربية منه، حيث صوتت كل من روسيا، والصين، والبرازيل، لصالح القرار، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت.ويتطلب تمرير مشروع القرار الروسي، موافقة 9 أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 عضوا، إلى جانب عدم معارضة القرار من قبل أي من الدول الأعضاء الدائمة في المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مجلس-الأمن-يمتنع-عن-الموافقة-على-مشروع-روسيا-للتحقيق-في-حادثة-تفجير-التيار-الشمالي-1075216173.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار

نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي يحمل مسؤولية خاصة في قضية تفجير خطوط "التيار الشمالي"

21:30 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Nancy Sisil /  / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Nancy Sisil /
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن الدولي يحمل مسؤولية خاصة في قضية تفجير خطوط نظام نقل الغاز "التيار الشمالي".
وقال نيبينزيا في كلمة له بمجلس الأمن الدولي: "التحقيقات الوطنية يمكن أن تجري على مدى سنوات وبشكل غير فعال وغير شفاف. والوقت الثمين يمضي. وهناك شكوك متزايدة في أن جهود هذه التحقيقات لا تهدف إلى توضيح ملابسات التخريب، بل لإخفاء الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة".
وأضاف نيبينزيا:
"نعتبر أن المجلس يحمل مسؤولية أمام المجتمع الدولي في مثل هذه الهجمات".
وأكد نيبينزيا أن جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" سيتم الكشف عنهم. وقال نيبينزيا: "سنستخلص الاستنتاجات اللازمة لأنفسنا. نحن واثقون بأنه سيتم الكشف عن حقائق أكثر تفصيلا، وسيتم كشف جميع المتورطين في حادث تخريب التيار الشمالي، وكل تفاصيل هذه الجريمة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في حادثة تفجير "التيار الشمالي"
19:31 GMT
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون إخفاء آثار مشاركتهم في الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي" عبر طرح روايات وهمية عن الحادث.
ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اعتماد مشروع القرار الروسي، الذي صاغته الصين، وبيلاروس، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وإريتريا، وسوريا، الداعي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث تخريب خطوط "التيار الشمالي".

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مجلس الأمن الدولي، فشل في اعتماد مشروع القرار الروسي، بسبب موقف الدول الغربية منه، حيث صوتت كل من روسيا، والصين، والبرازيل، لصالح القرار، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت.

ويتطلب تمرير مشروع القرار الروسي، موافقة 9 أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 عضوا، إلى جانب عدم معارضة القرار من قبل أي من الدول الأعضاء الدائمة في المجلس.
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