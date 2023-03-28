https://sputnikarabic.ae/20230328/أردوغان-الصناعات-الدفاعية-أصبحت-مكملة-لقوة-تركيا-السياسية-والاقتصادية-1075256338.html
أردوغان: الصناعات الدفاعية أصبحت مكملة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية
أردوغان: الصناعات الدفاعية أصبحت مكملة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مشروعات الصناعات الدفاعية أصبحت مكملة لقوة بلاده "السياسية والاقتصادية". 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T19:51+0000
2023-03-28T19:51+0000
2023-03-28T19:51+0000
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جاء ذلك في كلمته خلال برنامج إفطار رمضاني للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن بلاده باتت قادرة على القضاء على التهديدات في مصدرها.وأوضح أن هذه القدرة نابعة من التقدم الذي أحرزته تركيا في الصناعات الدفاعية والقوى البشرية المدربة للجيش.وأضاف أردوغان أن بلاده في مرحلة جعل مشروعات الصناعات الدفاعية مكملة لقوتها السياسية والاقتصادية.ورأى الرئيس التركي أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة على حدودها الجنوبية تذهل العالم.يذكر أن برنامج الإفطار أقيم بمقر قيادة لواء الإغاثة الإنسانية في الجيش التركي في منطقة سينجان، بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر.
https://sputnikarabic.ae/20230326/أردوغان-يزور-مركز-تصنيع-مسيرات-بيرقدار-صور-1075163514.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش التركي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش التركي, الأخبار
أردوغان: الصناعات الدفاعية أصبحت مكملة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مشروعات الصناعات الدفاعية أصبحت مكملة لقوة بلاده "السياسية والاقتصادية".
جاء ذلك في كلمته خلال برنامج إفطار رمضاني للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، في أنقرة، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الرئيس التركي إن بلاده باتت قادرة على القضاء على التهديدات في مصدرها.
وأوضح أن هذه القدرة نابعة من التقدم الذي أحرزته تركيا في الصناعات الدفاعية والقوى البشرية المدربة للجيش.
وأضاف أردوغان أن بلاده في مرحلة جعل مشروعات الصناعات الدفاعية مكملة لقوتها السياسية والاقتصادية.
ورأى الرئيس التركي
أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة على حدودها الجنوبية تذهل العالم.
يذكر أن برنامج الإفطار أقيم بمقر قيادة لواء الإغاثة الإنسانية في الجيش التركي في منطقة سينجان، بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر.