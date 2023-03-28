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أمريكا تفشل مجددا في تجربة تشغيل صاروخ فرط صوتي
أمريكا تفشل مجددا في تجربة تشغيل صاروخ فرط صوتي
صرح قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال أن الاختبارات الأخيرة لصاروخ أمريكي واعد تفوق سرعته سرعة الصوت أُطلق من الجو لم تكن ناجحة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T16:52+0000
2023-03-28T16:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال كيندال في جلسة استماع في الكونغرس "تلك (الاختبارات) التي أجريناها للتو لم تكن ناجحة، لم نحصل على البيانات التي نحتاجها من الاختبارات."وقال الخبير في العلوم والتكنولوجيا في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية بول فريشتلر، في 10 مارس/آذار، إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية.وقال فريشتلر خلال جلسة استماع في الكونغرس: "وصل نظام "إس إس-19 مود 4" (أفانغارد)، إلى قدراته التشغيلية الأولية في عام 2018، وهو النظام الاستراتيجي الوحيد الفرط صوتي المنتشر في العالم".وتابع فريشتلر: "منافسو واشنطن يطورون قدرات قادرة على إبقاء أمريكا تحت التهديد".
https://sputnikarabic.ae/20230213/خبير-تسليح-اليابان-بصواريخ-فرط-صوتية-قد-يؤدي-إلى-سيناريو-مروع-1073451317.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

أمريكا تفشل مجددا في تجربة تشغيل صاروخ فرط صوتي

16:52 GMT 28.03.2023
© Photo / Public domain / صاروخ أمريكي من طراز "بيرشينغ 2"
صاروخ أمريكي من طراز بيرشينغ 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Photo / Public domain /
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صرح قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال أن الاختبارات الأخيرة لصاروخ أمريكي واعد تفوق سرعته سرعة الصوت أُطلق من الجو لم تكن ناجحة.
وقال كيندال في جلسة استماع في الكونغرس "تلك (الاختبارات) التي أجريناها للتو لم تكن ناجحة، لم نحصل على البيانات التي نحتاجها من الاختبارات."

وتم إجراء الاختبارات في 13 مارس/ آذار، عندما تم إطلاق صاروخ "AGM-183 ARRW" من قاذفة استراتيجية من طراز "بي 52 إيتش" قبالة سواحل كاليفورنيا.

صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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وقال الخبير في العلوم والتكنولوجيا في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية بول فريشتلر، في 10 مارس/آذار، إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك أنظمة استراتيجية فرط صوتية.
وقال فريشتلر خلال جلسة استماع في الكونغرس: "وصل نظام "إس إس-19 مود 4" (أفانغارد)، إلى قدراته التشغيلية الأولية في عام 2018، وهو النظام الاستراتيجي الوحيد الفرط صوتي المنتشر في العالم".
وتابع فريشتلر: "منافسو واشنطن يطورون قدرات قادرة على إبقاء أمريكا تحت التهديد".
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