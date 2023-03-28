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https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-السعودية-اقتحام-مستوطنين-للمسجد-الأقصى-في-رمضان-يقوض-جهود-السلام--1075258230.html
الخارجية السعودية: اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان يقوض جهود السلام
الخارجية السعودية: اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان يقوض جهود السلام
أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف في شهر رمضان، وسط حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T20:37+0000
2023-03-28T20:37+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية السعودية إدانتها ورفضها القاطع لاقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى.واعتبرت المملكة السعودية أنوجددت الخارجية السعودية تأكيد موقف المملكة الراسخ بشأن دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يمكن بدوره الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق من اليوم، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الرئاسة-الفلسطينية-اقتحام-مستوطنين-للأقصى-في-رمضان-تحد-سافر-واستفزاز-1075247471.html
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الأخبار, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية, العالم العربي
الأخبار, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية, العالم العربي

الخارجية السعودية: اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان يقوض جهود السلام

20:37 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف في شهر رمضان، وسط حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية السعودية إدانتها ورفضها القاطع لاقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى.
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
الرئاسة الفلسطينية: اقتحام مستوطنين للأقصى في رمضان تحد سافر واستفزاز
15:16 GMT
واعتبرت المملكة السعودية أن
"مثل هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".
وجددت الخارجية السعودية تأكيد موقف المملكة الراسخ بشأن دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يمكن بدوره الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق من اليوم، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.
وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
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