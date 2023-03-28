https://sputnikarabic.ae/20230328/بايدن-معظم-الأمريكيين-يعتقدون-أن-امتلاك-بنادق-عسكرية-فكرة-مجنونة-1075258654.html

بايدن: معظم الأمريكيين يعتقدون أن امتلاك بنادق عسكرية "فكرة مجنونة"

بايدن: معظم الأمريكيين يعتقدون أن امتلاك بنادق عسكرية "فكرة مجنونة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في أعقاب أحدث إطلاق نار في مدرسة إن معظم الأمريكيين يعتقدون أن امتلاك البنادق من الطراز العسكري التي تستخدم عادة... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T20:41+0000

2023-03-28T20:41+0000

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول كيفية الرد على الحادث الذي وقع في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، بحسب "فرانس برس".وقال الرئيس الأمريكي: "تعتقد غالبية الشعب الأمريكي أن امتلاك أسلحة هجومية أمر غريب، إنها فكرة مجنونة، وهم ضدها".ويوم أمس الاثنين، لقي 3 أطفال و3 بالغين مصرعهم نتيجة إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل بالولايات المتحدة.وقال دون آرون، ضابط في إدارة شرطة مترو ناشفيل، للصحفيين إن الطلاب أصيبوا بجروح قاتلة، كما قُتل 3 موظفين بالغين بالرصاص.يشار إلى أنه كان هناك 128 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح، الذي يُعرف إطلاق النار الجماعي بأنه إطلاق نار على 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مُطلق النار.وفي الوقت نفسه، خسر أكثر من 9800 شخص، من بينهم مئات الأطفال والمراهقين، حياتهم في العنف المسلح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما أفادت البيانات الصادرة على الموقع.

https://sputnikarabic.ae/20230217/مقتل-6-في-حوادث-إطلاق-نار-بولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1073672659.html

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