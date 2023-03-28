https://sputnikarabic.ae/20230328/نوفاك-إمدادات-النفط-من-روسيا-إلى-الهند-تزداد-22-مرة-في-العام-الماضي-1075227537.html

نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي

نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت 22 مرة العام الماضي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T09:44+0000

2023-03-28T09:44+0000

2023-03-28T09:44+0000

اقتصاد

روسيا

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في وقت سابق من مارس/ آذار، أفاد نوفاك أن روسيا سلمت نحو 67 مليون طن من النفط إلى الصين، العام الماضي، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي صادراتها. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذه الأحجام ستزداد في المستقبل.وصرح في وقت سابق: "في مارس سنصل إلى تخفيض قدره 500 ألف برميل (يوميا) من مستوى فبراير، حيث كان لدينا في فبراير، 10.2 مليون برميل يوميا".وبذلك، يجب أن يكون متوسط ​​إنتاج النفط اليومي في روسيا 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداء من أبريل/ نيسان المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230323/نوفاك-روسيا-تخفض-إنتاج-النفط-بنحو-500-ألف-برميل-يوميا-في-مارس--1075076341.html

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اقتصاد, روسيا