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https://sputnikarabic.ae/20230328/نوفاك-إمدادات-النفط-من-روسيا-إلى-الهند-تزداد-22-مرة-في-العام-الماضي-1075227537.html
نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي
نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي
صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت 22 مرة العام الماضي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T09:44+0000
2023-03-28T09:44+0000
اقتصاد
روسيا
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في وقت سابق من مارس/ آذار، أفاد نوفاك أن روسيا سلمت نحو 67 مليون طن من النفط إلى الصين، العام الماضي، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي صادراتها. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذه الأحجام ستزداد في المستقبل.وصرح في وقت سابق: "في مارس سنصل إلى تخفيض قدره 500 ألف برميل (يوميا) من مستوى فبراير، حيث كان لدينا في فبراير، 10.2 مليون برميل يوميا".وبذلك، يجب أن يكون متوسط ​​إنتاج النفط اليومي في روسيا 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداء من أبريل/ نيسان المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230323/نوفاك-روسيا-تخفض-إنتاج-النفط-بنحو-500-ألف-برميل-يوميا-في-مارس--1075076341.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي

09:44 GMT 28.03.2023
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت 22 مرة العام الماضي.
في وقت سابق من مارس/ آذار، أفاد نوفاك أن روسيا سلمت نحو 67 مليون طن من النفط إلى الصين، العام الماضي، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي صادراتها. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذه الأحجام ستزداد في المستقبل.

وقال نوفاك خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الطاقة الروسية: "لقد تم إعادة توجيه معظم موارد الطاقة لدينا إلى أسواق أخرى، إلى أسواق الدول الصديقة. إذا أخذنا، على سبيل المثال، إمدادات النفط إلى الهند، فقد زادت 22 مرة العام الماضي. نمت عمليات التسليم إلى الصين والأسواق الأخرى، وهذا أيضا نتيجة للعمل الرائع الذي تم إنجازه في الصناعة".

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا في مارس
23 مارس, 17:22 GMT
وصرح في وقت سابق: "في مارس سنصل إلى تخفيض قدره 500 ألف برميل (يوميا) من مستوى فبراير، حيث كان لدينا في فبراير، 10.2 مليون برميل يوميا".
وبذلك، يجب أن يكون متوسط ​​إنتاج النفط اليومي في روسيا 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداء من أبريل/ نيسان المقبل.
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