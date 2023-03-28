https://sputnikarabic.ae/20230328/نوفاك-إمدادات-النفط-من-روسيا-إلى-الهند-تزداد-22-مرة-في-العام-الماضي-1075227537.html
نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي
نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي
صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت 22 مرة العام الماضي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T09:44+0000
2023-03-28T09:44+0000
2023-03-28T09:44+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg
في وقت سابق من مارس/ آذار، أفاد نوفاك أن روسيا سلمت نحو 67 مليون طن من النفط إلى الصين، العام الماضي، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي صادراتها. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذه الأحجام ستزداد في المستقبل.وصرح في وقت سابق: "في مارس سنصل إلى تخفيض قدره 500 ألف برميل (يوميا) من مستوى فبراير، حيث كان لدينا في فبراير، 10.2 مليون برميل يوميا".وبذلك، يجب أن يكون متوسط إنتاج النفط اليومي في روسيا 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداء من أبريل/ نيسان المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230323/نوفاك-روسيا-تخفض-إنتاج-النفط-بنحو-500-ألف-برميل-يوميا-في-مارس--1075076341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063165145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_614eb20afac86623e7ecebd8d22ec03a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
نوفاك: إمدادات النفط من روسيا إلى الهند تزداد 22 مرة في العام الماضي
تابعنا عبر
صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت 22 مرة العام الماضي.
في وقت سابق من مارس/ آذار، أفاد نوفاك أن روسيا سلمت نحو 67 مليون طن من النفط إلى الصين، العام الماضي، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي صادراتها. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذه الأحجام ستزداد في المستقبل.
وقال نوفاك خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الطاقة الروسية: "لقد تم إعادة توجيه معظم موارد الطاقة لدينا إلى أسواق أخرى، إلى أسواق الدول الصديقة. إذا أخذنا، على سبيل المثال، إمدادات النفط إلى الهند، فقد زادت 22 مرة العام الماضي. نمت عمليات التسليم إلى الصين والأسواق الأخرى، وهذا أيضا نتيجة للعمل الرائع الذي تم إنجازه في الصناعة".
وصرح في وقت سابق: "في مارس سنصل إلى تخفيض قدره 500 ألف برميل (يوميا) من مستوى فبراير، حيث كان لدينا في فبراير، 10.2 مليون برميل يوميا".
وبذلك، يجب أن يكون متوسط إنتاج النفط اليومي في روسيا 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداء من أبريل/ نيسان المقبل.