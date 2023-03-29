عربي
https://sputnikarabic.ae/20230329/السعودية-توافق-على-الانضمام-إلى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-بصفة-شريك-الحوار-1075278606.html
السعودية توافق على الانضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك الحوار
السعودية توافق على الانضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك الحوار
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، على انضمام المملكة إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك الحوار. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T10:39+0000
2023-03-29T10:39+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الصين
الأخبار
منظمة شنغهاي للتعاون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073419561_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_51183a8413d4eb377b15543c5636eb82.jpg
وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس انعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، و"وافق على مذكرة حول منح المملكة العربية السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون".ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن "انضمام السعودية إلى منظمة "شنغهاي" نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية في ديسمبر الماضي".وأشارت إلى أن "صفة شريك الحوار ستكون خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط".وتأسست منظمة "شنغهاي" عام 2001، بين روسيا والصين ودول الرابطة المستقلة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان، والعام الماضي وقعّت إيران وثائق العضوية الكاملة في المنظمة.وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافةً إلى قضايا التنمية.وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005، وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافةً إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230329/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يجتمع-مع-أمناء-مجالس-الأمن-لدول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1075263925.html
السعودية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073419561_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b96c305ed33282db9db512384044588a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, الأخبار, منظمة شنغهاي للتعاون
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, الأخبار, منظمة شنغهاي للتعاون

السعودية توافق على الانضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك الحوار

10:39 GMT 29.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
اجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، على انضمام المملكة إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك الحوار.
وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس انعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، و"وافق على مذكرة حول منح المملكة العربية السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن "انضمام السعودية إلى منظمة "شنغهاي" نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية في ديسمبر الماضي".
وأشارت إلى أن "صفة شريك الحوار ستكون خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط".
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
سكرتير مجلس الأمن الروسي يجتمع مع أمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون
05:43 GMT
وتأسست منظمة "شنغهاي" عام 2001، بين روسيا والصين ودول الرابطة المستقلة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان، والعام الماضي وقعّت إيران وثائق العضوية الكاملة في المنظمة.
وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافةً إلى قضايا التنمية.
وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005، وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافةً إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала