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https://sputnikarabic.ae/20230212/هل-ترغب-السعودية-في-الانضمام-لهما-معلومات-عن-مجموعة-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-1073418665.html
هل ترغب السعودية في الانضمام لهما... معلومات عن مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي"
هل ترغب السعودية في الانضمام لهما... معلومات عن مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي"
يختلف تكوين مجموعة "بريكس" عن منظمة "شنغهاي" في العديد من الأمور، لكن كل منهما يضم في عضويته 3 دول كبرى هي روسيا والصين والهند. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T14:52+0000
2023-02-12T15:19+0000
السعودية
روسيا
أخبار الهند اليوم
الصين
مصر
مجموعة بريكس
منظمة شنغهاي للتعاون
حصري
تقارير سبوتنيك
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كما أن كل منهما يتجه لتوسيع عضويته بضم دول أخرى مؤثرة عالميا ومنها المملكة العربية السعودية.ويؤكد ذلك تصريحات السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، التي قال فيها إن الرياض ترغب في الانضمام لمجموعة "بريكس"، كما تريد أن تصبح جزءا لا يتجزأ من منظمة "شنغهاي".ما هي منظمة "شنغهاي" للأمن؟يرجع تاريخ المنظمة لعام 2001 عندما تم تأسيسها بواسطة 6 دول آسيوية هي:وظلت عضوية المنظمة قاصرة على الأعضاء الـ 6 حتى عام 2017 عندما أصبح عدد الدول الأعضاء 8 دول بعدما منحت عضويتها الكاملة لكل من:كما يوجد 4 دول لها صفة مراقب هي:وحصلت 6 دول أخرى على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:وفي 2021، قررت منظمة "شنغهاي" للتعاون منح إيران العضوية الكاملة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.وحصلت 4 دول عربية على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها عام 2001 على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافة إلى قضايا التنمية.وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005 وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافة إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.ما هي مجموعة "بريكس"؟توصف مجموعة "بريكس" بأنها رابطة غير رسمية تضم الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2006.وتهدف "بريكس" لتعزيز التعاون بين أعضائها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتضم 5 دول هي:وتمتلك الدول الأعضاء في المنظمة ثقلا عالميا كبيرا خاصة روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند.كما تمتلك روسيا والصين والهند قوة عسكرية تقليدية تصنف في المراتب الثانية والثالثة والرابعة عالميا، إضافة إلى امتلاكهم قوة نووية هائلة.كما يمتلك أعضاء المنظمة عضوية العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل "جي - 20" وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة، إضافة إلى العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية والإقليمية.كما تتجه "بريكس" لضم أعضاء جدد في المستقبل بينهم السعودية، حسبما ذكر السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، الذي قال إنه يتم النظر في العضوية المحتملة للسعودية في "بريكس".وفي تصريحات لـ "سبوتنيك" الشهر الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا في موسكو مزوفوكيلي ماكيتوكا إن 13 دولة تقدمت للانضمام إلى "بريكس"، مشيرا إلى أن هناك دول تقدمت بطلبات رسمية و 6 أبدت اهتمامها بالانضمام.ولفت إلى أن الأولوية ستكون للذين تقدموا بالفعل، مشيرا إلى أن مصر والجزائر من بين تلك الدول، إضافة إلى السعودية وإيران والبحرين والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-المملكة-العربية-السعودية-تود-الانضمام-إلى-شنغهاي-وبريكس-1073407352.html
https://sputnikarabic.ae/20220917/ما-هي-القدرات-العسكرية-لدول-منظمة-شنغهاي-1067882390.html
https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-إفريقيا-لـسبوتنيك-13-دولة-مهتمة-بالانضمام-إلى-بريكس-بينها-دول-عربية-1072562136.html
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السعودية, روسيا, أخبار الهند اليوم, الصين, مصر, مجموعة بريكس, منظمة شنغهاي للتعاون, حصري, تقارير سبوتنيك
السعودية, روسيا, أخبار الهند اليوم, الصين, مصر, مجموعة بريكس, منظمة شنغهاي للتعاون, حصري, تقارير سبوتنيك

هل ترغب السعودية في الانضمام لهما... معلومات عن مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي"

14:52 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 15:19 GMT 12.02.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
اجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . POOL
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يختلف تكوين مجموعة "بريكس" عن منظمة "شنغهاي" في العديد من الأمور، لكن كل منهما يضم في عضويته 3 دول كبرى هي روسيا والصين والهند.
كما أن كل منهما يتجه لتوسيع عضويته بضم دول أخرى مؤثرة عالميا ومنها المملكة العربية السعودية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال صورة مشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول والمراقبين في منظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. 16 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
السفير الروسي: المملكة العربية السعودية تود الانضمام إلى "شنغهاي" و"بريكس"
07:53 GMT
ويؤكد ذلك تصريحات السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، التي قال فيها إن الرياض ترغب في الانضمام لمجموعة "بريكس"، كما تريد أن تصبح جزءا لا يتجزأ من منظمة "شنغهاي".

ما هي منظمة "شنغهاي" للأمن؟

يرجع تاريخ المنظمة لعام 2001 عندما تم تأسيسها بواسطة 6 دول آسيوية هي:

روسيا.
الصين.
كازاخستان.
قيرغيزستان.
طاجيكستان.
أوزبكستان.
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمنظمة شنغهاي للتعاون
منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
منظمة شنغهاي للتعاون
© Sputnik . POOL
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وظلت عضوية المنظمة قاصرة على الأعضاء الـ 6 حتى عام 2017 عندما أصبح عدد الدول الأعضاء 8 دول بعدما منحت عضويتها الكاملة لكل من:

الهند.
باكستان.

كما يوجد 4 دول لها صفة مراقب هي:

أفغانستان.
بيلاروسيا.
منغوليا.
إيران.

وحصلت 6 دول أخرى على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:

أرمينيا.
أذربيجان.
كمبوديا.
نيبال.
سريلانكا.
تركيا.
وفي 2021، قررت منظمة "شنغهاي" للتعاون منح إيران العضوية الكاملة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وحصلت 4 دول عربية على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:

مصر.
قطر.
السعودية.
البحرين.
وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها عام 2001 على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافة إلى قضايا التنمية.
وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005 وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافة إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.
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ما هي مجموعة "بريكس"؟

توصف مجموعة "بريكس" بأنها رابطة غير رسمية تضم الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2006.

وتهدف "بريكس" لتعزيز التعاون بين أعضائها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتضم 5 دول هي:

روسيا.
البرازيل.
الهند.
الصين.
جنوب أفريقيا.
وتمتلك الدول الأعضاء في المنظمة ثقلا عالميا كبيرا خاصة روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند.
كما تمتلك روسيا والصين والهند قوة عسكرية تقليدية تصنف في المراتب الثانية والثالثة والرابعة عالميا، إضافة إلى امتلاكهم قوة نووية هائلة.
© Sputnik . MEKHAEL METCHEL / الانتقال إلى بنك الصورمجموعة "بريكس" - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مجموعة بريكس - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
مجموعة "بريكس" - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
© Sputnik . MEKHAEL METCHEL
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كما يمتلك أعضاء المنظمة عضوية العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل "جي - 20" وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة، إضافة إلى العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية والإقليمية.
دول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
سفير جنوب إفريقيا لـ"سبوتنيك": 13 دولة مهتمة بالانضمام إلى "بريكس" بينها دول عربية
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كما تتجه "بريكس" لضم أعضاء جدد في المستقبل بينهم السعودية، حسبما ذكر السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، الذي قال إنه يتم النظر في العضوية المحتملة للسعودية في "بريكس".
وفي تصريحات لـ "سبوتنيك" الشهر الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا في موسكو مزوفوكيلي ماكيتوكا إن 13 دولة تقدمت للانضمام إلى "بريكس"، مشيرا إلى أن هناك دول تقدمت بطلبات رسمية و 6 أبدت اهتمامها بالانضمام.
ولفت إلى أن الأولوية ستكون للذين تقدموا بالفعل، مشيرا إلى أن مصر والجزائر من بين تلك الدول، إضافة إلى السعودية وإيران والبحرين والإمارات.
© Sputnikما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
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