هل ترغب السعودية في الانضمام لهما... معلومات عن مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي"

https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-إفريقيا-لـسبوتنيك-13-دولة-مهتمة-بالانضمام-إلى-بريكس-بينها-دول-عربية-1072562136.html

https://sputnikarabic.ae/20220917/ما-هي-القدرات-العسكرية-لدول-منظمة-شنغهاي-1067882390.html

كما أن كل منهما يتجه لتوسيع عضويته بضم دول أخرى مؤثرة عالميا ومنها المملكة العربية السعودية.ويؤكد ذلك تصريحات السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، التي قال فيها إن الرياض ترغب في الانضمام لمجموعة "بريكس"، كما تريد أن تصبح جزءا لا يتجزأ من منظمة "شنغهاي".ما هي منظمة "شنغهاي" للأمن؟يرجع تاريخ المنظمة لعام 2001 عندما تم تأسيسها بواسطة 6 دول آسيوية هي:وظلت عضوية المنظمة قاصرة على الأعضاء الـ 6 حتى عام 2017 عندما أصبح عدد الدول الأعضاء 8 دول بعدما منحت عضويتها الكاملة لكل من:كما يوجد 4 دول لها صفة مراقب هي:وحصلت 6 دول أخرى على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:وفي 2021، قررت منظمة "شنغهاي" للتعاون منح إيران العضوية الكاملة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.وحصلت 4 دول عربية على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها عام 2001 على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافة إلى قضايا التنمية.وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005 وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافة إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.ما هي مجموعة "بريكس"؟توصف مجموعة "بريكس" بأنها رابطة غير رسمية تضم الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2006.وتهدف "بريكس" لتعزيز التعاون بين أعضائها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتضم 5 دول هي:وتمتلك الدول الأعضاء في المنظمة ثقلا عالميا كبيرا خاصة روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند.كما تمتلك روسيا والصين والهند قوة عسكرية تقليدية تصنف في المراتب الثانية والثالثة والرابعة عالميا، إضافة إلى امتلاكهم قوة نووية هائلة.كما يمتلك أعضاء المنظمة عضوية العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل "جي - 20" وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة، إضافة إلى العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية والإقليمية.كما تتجه "بريكس" لضم أعضاء جدد في المستقبل بينهم السعودية، حسبما ذكر السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، الذي قال إنه يتم النظر في العضوية المحتملة للسعودية في "بريكس".وفي تصريحات لـ "سبوتنيك" الشهر الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا في موسكو مزوفوكيلي ماكيتوكا إن 13 دولة تقدمت للانضمام إلى "بريكس"، مشيرا إلى أن هناك دول تقدمت بطلبات رسمية و 6 أبدت اهتمامها بالانضمام.ولفت إلى أن الأولوية ستكون للذين تقدموا بالفعل، مشيرا إلى أن مصر والجزائر من بين تلك الدول، إضافة إلى السعودية وإيران والبحرين والإمارات.

يختلف تكوين مجموعة "بريكس" عن منظمة "شنغهاي" في العديد من الأمور، لكن كل منهما يضم في عضويته 3 دول كبرى هي روسيا والصين والهند. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

هل ترغب السعودية في الانضمام لهما... معلومات عن مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي"

هل ترغب السعودية في الانضمام لهما... معلومات عن مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي"

https://sputnikarabic.ae/20230212/هل-ترغب-السعودية-في-الانضمام-لهما-معلومات-عن-مجموعة-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-1073418665.html

يختلف تكوين مجموعة "بريكس" عن منظمة "شنغهاي" في العديد من الأمور، لكن كل منهما يضم في عضويته 3 دول كبرى هي روسيا والصين والهند.

كما أن كل منهما يتجه لتوسيع عضويته بضم دول أخرى مؤثرة عالميا ومنها المملكة العربية السعودية.

ويؤكد ذلك تصريحات السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، التي قال فيها إن الرياض ترغب في الانضمام لمجموعة "بريكس"، كما تريد أن تصبح جزءا لا يتجزأ من منظمة " شنغهاي ".

ما هي منظمة "شنغهاي" للأمن؟

يرجع تاريخ المنظمة لعام 2001 عندما تم تأسيسها بواسطة 6 دول آسيوية هي:

© Sputnik . POOL الانتقال إلى بنك الصور منظمة شنغهاي للتعاون منظمة شنغهاي للتعاون © Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور

وظلت عضوية المنظمة قاصرة على الأعضاء الـ 6 حتى عام 2017 عندما أصبح عدد الدول الأعضاء 8 دول بعدما منحت عضويتها الكاملة لكل من:

كما يوجد 4 دول لها صفة مراقب هي:

أفغانستان. أفغانستان. بيلاروسيا. بيلاروسيا. منغوليا. منغوليا. إيران. إيران.

وحصلت 6 دول أخرى على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:

أرمينيا. أرمينيا. أذربيجان. أذربيجان. كمبوديا. كمبوديا. نيبال. نيبال. سريلانكا. سريلانكا. تركيا. تركيا.

وفي 2021، قررت منظمة "شنغهاي" للتعاون منح إيران العضوية الكاملة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وحصلت 4 دول عربية على صفة "شركاء حوار" مع منظمة "شنغهاي" هي:

وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها عام 2001 على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافة إلى قضايا التنمية.

وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005 وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافة إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.

ما هي مجموعة "بريكس"؟

توصف مجموعة " بريكس " بأنها رابطة غير رسمية تضم الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2006.

وتهدف "بريكس" لتعزيز التعاون بين أعضائها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتضم 5 دول هي:

روسيا. روسيا. البرازيل. البرازيل. الهند. الهند. الصين. الصين. جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا.

وتمتلك الدول الأعضاء في المنظمة ثقلا عالميا كبيرا خاصة روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند.

كما تمتلك روسيا والصين والهند قوة عسكرية تقليدية تصنف في المراتب الثانية والثالثة والرابعة عالميا، إضافة إلى امتلاكهم قوة نووية هائلة.

© Sputnik . MEKHAEL METCHEL الانتقال إلى بنك الصور مجموعة "بريكس" - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة "بريكس" - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين © Sputnik . MEKHAEL METCHEL / الانتقال إلى بنك الصور

كما يمتلك أعضاء المنظمة عضوية العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل "جي - 20" وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة، إضافة إلى العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية والإقليمية.

كما تتجه " بريكس " لضم أعضاء جدد في المستقبل بينهم السعودية، حسبما ذكر السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، الذي قال إنه يتم النظر في العضوية المحتملة للسعودية في "بريكس".

وفي تصريحات لـ "سبوتنيك" الشهر الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا في موسكو مزوفوكيلي ماكيتوكا إن 13 دولة تقدمت للانضمام إلى "بريكس"، مشيرا إلى أن هناك دول تقدمت بطلبات رسمية و 6 أبدت اهتمامها بالانضمام.

ولفت إلى أن الأولوية ستكون للذين تقدموا بالفعل، مشيرا إلى أن مصر والجزائر من بين تلك الدول، إضافة إلى السعودية وإيران والبحرين والإمارات.