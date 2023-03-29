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https://sputnikarabic.ae/20230329/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نواجه-تهديدات-وتحديات-في-كل-الميادين-من-إيران-إلى-الضفة-1075274265.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نواجه تهديدات وتحديات في كل الميادين من إيران إلى الضفة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نواجه تهديدات وتحديات في كل الميادين من إيران إلى الضفة
قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي إن الجيش الإسرائيلي يتمتع بالجاهزية، لافتًا إلى أن إسرائيل أمام تهديدات وتحديات كثيرة ومهمة بكل الميادين، من... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T09:25+0000
2023-03-29T09:25+0000
إسرائيل
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وأوضح هاليفي أن "إسرائيل اليوم دولة قوية ومزدهرة والجيش الإسرائيلي هو دفاعها الحديدي"، لكنها تواجه تهديدات وتحديات كبيرة، بحسب موقع "i24news" العبري.وأضاف القائد العسكري أن إسرائيل "اليوم أمام تهديدات وتحديات كثيرة ومهمة في كل الميادين، من إيران البعيدة عن طريق لبنان، غزة والإرهاب ويهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة) وحتى الدفاع عن الحدود كلها".وتابع: "المنطقة التي نعيش فيها والتهديدات الموجهة نحونا لا تسمح لنا باختراق طبقة الأمان لدينا ولو قليلا، والأمر صحيح أكثر هذه الأيام. هذا هو الأمر: لتوحيد الصفوف ومواصلة الدفاع، في إطار جيش واحد، جاهز لكل مهمة ويتصرف وفقا لقيم الجيش، هكذا كان وهكذا سيكون".وشدد هاليفي على أهمية وحدة الجيش، لافتًا إلى أن الموجودين في صفوف الجيش الإسرائيلي "جميعهم مواطنو إسرائيل من الدرجة الأولى، وهذا امتياز في الوقت الحالي: بالحفاظ على الإطار عملياتي ومتماسك، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة".
https://sputnikarabic.ae/20230326/القناة-12-العبرية-الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-بعد-فقدان-السيطرة-داخل-البلاد-1075172371.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نواجه تهديدات وتحديات في كل الميادين من إيران إلى الضفة

09:25 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي إن الجيش الإسرائيلي يتمتع بالجاهزية، لافتًا إلى أن إسرائيل أمام تهديدات وتحديات كثيرة ومهمة بكل الميادين، من إيران وحتى الضفة.
وأوضح هاليفي أن "إسرائيل اليوم دولة قوية ومزدهرة والجيش الإسرائيلي هو دفاعها الحديدي"، لكنها تواجه تهديدات وتحديات كبيرة، بحسب موقع "i24news" العبري.
وأضاف القائد العسكري أن إسرائيل "اليوم أمام تهديدات وتحديات كثيرة ومهمة في كل الميادين، من إيران البعيدة عن طريق لبنان، غزة والإرهاب ويهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة) وحتى الدفاع عن الحدود كلها".
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وتابع: "المنطقة التي نعيش فيها والتهديدات الموجهة نحونا لا تسمح لنا باختراق طبقة الأمان لدينا ولو قليلا، والأمر صحيح أكثر هذه الأيام. هذا هو الأمر: لتوحيد الصفوف ومواصلة الدفاع، في إطار جيش واحد، جاهز لكل مهمة ويتصرف وفقا لقيم الجيش، هكذا كان وهكذا سيكون".
وشدد هاليفي على أهمية وحدة الجيش، لافتًا إلى أن الموجودين في صفوف الجيش الإسرائيلي "جميعهم مواطنو إسرائيل من الدرجة الأولى، وهذا امتياز في الوقت الحالي: بالحفاظ على الإطار عملياتي ومتماسك، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة".
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