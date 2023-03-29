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https://sputnikarabic.ae/20230329/روسيا-تعتزم-استخدام-طابعة-ثلاثية-الأبعاد-لعلاج-أنسجة-الجسم-1075273607.html
روسيا تعتزم استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لعلاج أنسجة الجسم
روسيا تعتزم استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لعلاج أنسجة الجسم
نجح علماء من جامعة منديلييف للتكنولوجيا الكيميائية في روسيا، في تطوير تقنية جديدة لطباعة ثلاثية الأبعاد غير المتجانسة مع البوليمرات الحيوية التي ستستخدم لإنتاج... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T09:07+0000
2023-03-29T09:07+0000
علوم
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وذكر مدير المشروع بافل تسيغانكوف لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تطوير تقنية تسمح بطباعة المنتجات ثلاثية الأبعاد والتي باستخدامها سيتيح تطوير غرسات لتسريع عمليات تجديد الأنسجة، بالإضافة إلى العديد من المصفوفات لنمو الخلايا.ووفقا له، فإن التكنولوجيا هي روسية بالكامل وطورها العلماء من خلال إنتاج الطابعة والطارد، حيث يسمح تصميمها باستخدام نطاق موسع من الأحبار المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير نظام خاص يتأقلم مع بيئة داعمة يتم فيها تكوين كائن الطباعة، أي المصفوفة أو الغرسة المستقبلية.كما أوضح الخبير أنه يتم استخدام تقنيات مماثلة بالفعل في العالم لطباعة الأنسجة والأعضاء البسيطة، ومع ذلك، فإن التكنولوجيا الروسية تجعل من الممكن إنتاج طباعة ثلاثية الأبعاد أكثر دقة، مما يصبح من الممكن إنتاج كل من المنتجات الطبية المعقدة من البوليمرات الحيوية، وبالتالي الأنسجة والأعضاء المختلفة.كما يخطط العلماء لإنشاء عينة من الغرسة لعلاج الإصابات وتجديد الأنسجة العظمية والأنسجة الرخوة وإجراء الدراسات المختبرية والسريرية.
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علوم
علوم

روسيا تعتزم استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لعلاج أنسجة الجسم

09:07 GMT 29.03.2023
© Photo / Wikipedia/Bart Dring طابعة ثلاثية الأبعاد
 طابعة ثلاثية الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Photo / Wikipedia/Bart Dring
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نجح علماء من جامعة منديلييف للتكنولوجيا الكيميائية في روسيا، في تطوير تقنية جديدة لطباعة ثلاثية الأبعاد غير المتجانسة مع البوليمرات الحيوية التي ستستخدم لإنتاج الغرسات والمصفوفات لتسريع الشفاء واستعادة أنسجة العظام والأنسجة الرخوة في الجسم.
وذكر مدير المشروع بافل تسيغانكوف لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تطوير تقنية تسمح بطباعة المنتجات ثلاثية الأبعاد والتي باستخدامها سيتيح تطوير غرسات لتسريع عمليات تجديد الأنسجة، بالإضافة إلى العديد من المصفوفات لنمو الخلايا.
ووفقا له، فإن التكنولوجيا هي روسية بالكامل وطورها العلماء من خلال إنتاج الطابعة والطارد، حيث يسمح تصميمها باستخدام نطاق موسع من الأحبار المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير نظام خاص يتأقلم مع بيئة داعمة يتم فيها تكوين كائن الطباعة، أي المصفوفة أو الغرسة المستقبلية.
كما أوضح الخبير أنه يتم استخدام تقنيات مماثلة بالفعل في العالم لطباعة الأنسجة والأعضاء البسيطة، ومع ذلك، فإن التكنولوجيا الروسية تجعل من الممكن إنتاج طباعة ثلاثية الأبعاد أكثر دقة، مما يصبح من الممكن إنتاج كل من المنتجات الطبية المعقدة من البوليمرات الحيوية، وبالتالي الأنسجة والأعضاء المختلفة.
كما يخطط العلماء لإنشاء عينة من الغرسة لعلاج الإصابات وتجديد الأنسجة العظمية والأنسجة الرخوة وإجراء الدراسات المختبرية والسريرية.
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