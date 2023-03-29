https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإيراني-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-الغربية-يفاقم-تعقيد-الأزمة-1075282147.html

وزير الخارجية الإيراني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة

وزير الخارجية الإيراني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T11:12+0000

2023-03-29T11:12+0000

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العالم

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سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نرحب بأي مبادرة من شأنها إحلال السلام، وأخبرت نظيري الأوكراني سابقًا أننا على استعداد لبذل الجهود على المستويين الوزاري والرئاسي من أجل وضع نهاية لهذه الحرب".وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قد أكد، الأسبوع الماضي، أن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية.وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي على اليورانيوم المنضب، دون رد.

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