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https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-الخارجية-الإيراني-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-الغربية-يفاقم-تعقيد-الأزمة-1075282147.html
وزير الخارجية الإيراني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة
وزير الخارجية الإيراني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:12+0000
2023-03-29T12:08+0000
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سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نرحب بأي مبادرة من شأنها إحلال السلام، وأخبرت نظيري الأوكراني سابقًا أننا على استعداد لبذل الجهود على المستويين الوزاري والرئاسي من أجل وضع نهاية لهذه الحرب".وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قد أكد، الأسبوع الماضي، أن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية.وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي على اليورانيوم المنضب، دون رد.
https://sputnikarabic.ae/20230329/لافروف-الغرب-لا-يريد-وقف-الصراع-في-أوكرانيا-1075283270.html
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وزير الخارجية الإيراني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة

11:12 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 29.03.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من شأنها تسوية الصراع في أوكرانيا.
سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نرحب بأي مبادرة من شأنها إحلال السلام، وأخبرت نظيري الأوكراني سابقًا أننا على استعداد لبذل الجهود على المستويين الوزاري والرئاسي من أجل وضع نهاية لهذه الحرب".

وأضاف: "فيما يخص تسليح أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الغربية فهذا يعقّد الوضع. يجب الاستناد إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية لحل هذه القضية، ولذلك نرحب بأي اقتراح من شأنه إحلال السلام".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قد أكد، الأسبوع الماضي، أن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
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وأوضح ميدفيديف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية من بينها "سبوتنيك": "كل يوم يتم فيه تسليم أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا يزيد من احتمالية نشوب حرب نووية". وأضاف: "خطر نشوب صراع نووي لم يمر بل زاد".

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وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي على اليورانيوم المنضب، دون رد.
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