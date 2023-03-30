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الأمم المتحدة تصف "شات جي بي تي" بـ"مثير للقلق" وتحذر الشركات بشأن المعلومات الصادرة عنه
الأمم المتحدة تصف "شات جي بي تي" بـ"مثير للقلق" وتحذر الشركات بشأن المعلومات الصادرة عنه
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن برنامج المحادثة الذي يعمل بتقنية الذكاء... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T17:41+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية: "إنه أمر مقلق للغاية، إذ يمكن أن يكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الفوائد: في التعليم والعلوم، لكن يتعين على الشركات أن تكون مسؤولة عن كيفية نشر المعلومات"، موضحا أن "المعلومات من الممكن أن يساء استخدامها".تأتي تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، بعد أن تم في 25 مارس/ آذار الجاري اختراق بيانات المستخدم الشخصية لـ"شات جي بي تي"، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، بسبب خطأ اكتشفته شركته المطورة "OpenAI" في وقت لاحق.وفي المجموع، تأثر نحو 1.2% من مشتركي "شات جي بي تي" بتسريب البيانات، حسبما قالت الشركة ، مضيفة أن الرقم "منخفض للغاية".واكتسب روبوت المحادثة "شات جي بي تي" شعبية بعد إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، واكتسب أول مليون مستخدم له في أقل من أسبوع.وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إنها ستستثمر "مليارات الدولارات" في شركة "OpenAI" المطورة لـ"شات جي بي تي".وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، قدمت شركة "OpenAI" نموذجا جديدا متعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي، هو "جي بي تي-4"، القادر على التعرف على كل من النصوص والصور، بالإضافة إلى حل المشكلات المعقدة بدقة أكبر.
https://sputnikarabic.ae/20230315/أداة-ذكاء-صناعي-جديدة-تنافس-شات-جي-بي-تي-يمكنها-صياغة-المستندات-والمدونات-ومراجعتها-1074752950.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات

الأمم المتحدة تصف "شات جي بي تي" بـ"مثير للقلق" وتحذر الشركات بشأن المعلومات الصادرة عنه

17:41 GMT 30.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج المحادثة الصناعي "شات جي بي تي"
برنامج المحادثة الصناعي شات جي بي تي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
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أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن برنامج المحادثة الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" مقلق، وحث الشركات على التصرف بمسؤولية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية: "إنه أمر مقلق للغاية، إذ يمكن أن يكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الفوائد: في التعليم والعلوم، لكن يتعين على الشركات أن تكون مسؤولة عن كيفية نشر المعلومات"، موضحا أن "المعلومات من الممكن أن يساء استخدامها".
تأتي تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، بعد أن تم في 25 مارس/ آذار الجاري اختراق بيانات المستخدم الشخصية لـ"شات جي بي تي"، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، بسبب خطأ اكتشفته شركته المطورة "OpenAI" في وقت لاحق.
وفي المجموع، تأثر نحو 1.2% من مشتركي "شات جي بي تي" بتسريب البيانات، حسبما قالت الشركة ، مضيفة أن الرقم "منخفض للغاية".
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واكتسب روبوت المحادثة "شات جي بي تي" شعبية بعد إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، واكتسب أول مليون مستخدم له في أقل من أسبوع.
وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إنها ستستثمر "مليارات الدولارات" في شركة "OpenAI" المطورة لـ"شات جي بي تي".
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، قدمت شركة "OpenAI" نموذجا جديدا متعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي، هو "جي بي تي-4"، القادر على التعرف على كل من النصوص والصور، بالإضافة إلى حل المشكلات المعقدة بدقة أكبر.
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