https://sputnikarabic.ae/20230330/الأمم-المتحدة-تصف-شات-جي-بي-تي-بـمثير-للقلق-وتحذر-الشركات-بشأن-المعلومات-الصادرة-عنه-1075342995.html

الأمم المتحدة تصف "شات جي بي تي" بـ"مثير للقلق" وتحذر الشركات بشأن المعلومات الصادرة عنه

الأمم المتحدة تصف "شات جي بي تي" بـ"مثير للقلق" وتحذر الشركات بشأن المعلومات الصادرة عنه

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن برنامج المحادثة الذي يعمل بتقنية الذكاء... 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T17:41+0000

2023-03-30T17:41+0000

2023-03-30T17:41+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية: "إنه أمر مقلق للغاية، إذ يمكن أن يكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الفوائد: في التعليم والعلوم، لكن يتعين على الشركات أن تكون مسؤولة عن كيفية نشر المعلومات"، موضحا أن "المعلومات من الممكن أن يساء استخدامها".تأتي تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، بعد أن تم في 25 مارس/ آذار الجاري اختراق بيانات المستخدم الشخصية لـ"شات جي بي تي"، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، بسبب خطأ اكتشفته شركته المطورة "OpenAI" في وقت لاحق.وفي المجموع، تأثر نحو 1.2% من مشتركي "شات جي بي تي" بتسريب البيانات، حسبما قالت الشركة ، مضيفة أن الرقم "منخفض للغاية".واكتسب روبوت المحادثة "شات جي بي تي" شعبية بعد إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، واكتسب أول مليون مستخدم له في أقل من أسبوع.وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إنها ستستثمر "مليارات الدولارات" في شركة "OpenAI" المطورة لـ"شات جي بي تي".وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، قدمت شركة "OpenAI" نموذجا جديدا متعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي، هو "جي بي تي-4"، القادر على التعرف على كل من النصوص والصور، بالإضافة إلى حل المشكلات المعقدة بدقة أكبر.

https://sputnikarabic.ae/20230315/أداة-ذكاء-صناعي-جديدة-تنافس-شات-جي-بي-تي-يمكنها-صياغة-المستندات-والمدونات-ومراجعتها-1074752950.html

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