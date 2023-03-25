https://sputnikarabic.ae/20230325/خلل-في-نظام-تشغيل-شات-جي-بي-تي-الأمريكي-يؤدي-إلى-تسريب-بيانات-المستخدمين-1075114770.html

خلل في نظام تشغيل "شات جي بي تي" الأمريكي يؤدي إلى تسريب بيانات المستخدمين

خلل في نظام تشغيل "شات جي بي تي" الأمريكي يؤدي إلى تسريب بيانات المستخدمين

أدى خلل في نظام تشغيل روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والمعروف بـ "شات جي بي تي" إلى تسريب بيانات المستخدمين. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T07:21+0000

2023-03-25T07:21+0000

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موسكو- سبوتنيك. فوفقا لبيان أصدرته شركة "أوبن إيه آي" المطورة للنظام، فإن بيانات المستخدم الشخصية لـ" شات جي بي تي" تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته الشركة لاحقًا.وقال البيان الذي أصدرته الشركة اليوم السبت: "إنه وفي يوم الإثنين الماضي، أبلغ المستخدمون عن إخفاقات واسعة النطاق في تشغيل برنامج الدردشة الآلي، حيث تجاوز عدد الشكاوى 1000 في الولايات المتحدة وحدها، كما تم الإبلاغ عن اضطرابات مماثلة في المملكة المتحدة وكندا وإسرائيل".وقبل ساعات من قيام الشركة بإيقاف تشغيل "شات جي بي تي"، كان من الممكن رؤية الاسم الأول والأخير للمستخدم النشط والبريد الإلكتروني وعنوان الدفع والأرقام الأربعة الأخيرة من بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء صلاحيتها، كما أكد البيان.وفي المجموع، تأثر حوالي 1.2 في المائة من مشتركي "شات جي بي تي" بتسريب البيانات، حسبما قالت الشركة، مضيفة أن الرقم "منخفض للغاية".وفي وقت سابق من شهر مارس ، قدمت شركة "أوبن إيه آي" نموذجًا جديدًا متعدد الوسائط للذكاء الاصطناعي، GPT-4، من حيث كونه قادرا على التعرف على كل من النصوص والصور، بالإضافة إلى حل المشكلات المعقدة بدقة أكبر.طالع أيضا: روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي

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