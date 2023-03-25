https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئاسة-التركية-تتوقع-تبني-البرلمان-بروتوكولا-للتصديق-على-انضمام--فنلندا-للناتو--1075136334.html
الرئاسة التركية تتوقع تبني البرلمان بروتوكولا للتصديق على انضمام فنلندا للناتو
الرئاسة التركية تتوقع تبني البرلمان بروتوكولا للتصديق على انضمام فنلندا للناتو
توقعت الرئاسة التركية أن يتبنى البرلمان بروتوكولا بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا عدم وجود مشكلات لدى أنقرة في... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T20:13+0000
2023-03-25T20:13+0000
2023-03-25T20:13+0000
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أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في حديث لقناة "إن تي في" التركية اليوم السبت.وقال قالين: "لقد تبنت لجنة قضايا السياسة الخارجية بروتوكولًا بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، ونتوقع أن توافق عليها الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي)".وأضاف متحدث الرئاسة التركية "ليست لدينا مشكلات مع فنلندا في هذه العملية".وعن الموقف من ستوكهولم، أكد كالين أن "تركيا لم تغلق الأبواب في وجه طلب السويد الانضمام للناتو".وشدد على أن تركيا لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي، مضيفا "كل شيء يعتمد على تصرفات ستوكهولم والخطوات التي ستتخذها".وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/ أيار الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو". وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.
https://sputnikarabic.ae/20230323/لجنة-العلاقات-الخارجية-بالبرلمان-التركي-تصادق-على-عضوية-فنلندا-في-الناتو-1075073271.html
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السويد, فنلندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السويد, فنلندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئاسة التركية تتوقع تبني البرلمان بروتوكولا للتصديق على انضمام فنلندا للناتو
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توقعت الرئاسة التركية أن يتبنى البرلمان بروتوكولا بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا عدم وجود مشكلات لدى أنقرة في علاقاتها مع هلسنكي.
أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في حديث لقناة "إن تي في" التركية اليوم السبت.
وقال قالين: "لقد تبنت لجنة قضايا السياسة الخارجية بروتوكولًا بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام
إلى حلف الناتو، ونتوقع أن توافق عليها الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي)".
وأضاف متحدث الرئاسة التركية "ليست لدينا مشكلات مع فنلندا في هذه العملية".
وعن الموقف من ستوكهولم، أكد كالين أن "تركيا لم تغلق الأبواب في وجه طلب السويد
الانضمام للناتو".
وشدد على أن تركيا لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي، مضيفا "كل شيء يعتمد على تصرفات ستوكهولم والخطوات التي ستتخذها".
وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/ أيار الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو". وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا
تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.