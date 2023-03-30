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الرئاسة العراقية تعلن استلام 9 قطع أثرية من أمريكا
الرئاسة العراقية تعلن استلام 9 قطع أثرية من أمريكا
استملت الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، 9 قطع أثرية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T14:16+0000
2023-03-30T14:16+0000
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وبحسب بيان للرئاسة العراقية، "تم تسليم 9 قطع أثرية عراقية، إلى رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، كانت قد تسلمتها سفارة جمهورية العراق في واشنطن"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار البيان إلى أن عملية التسليم تمت "خلال استقبال رئيس الجمهورية، اليوم في قصر بغداد، وزير الثقافة والوفد المرافق له الذي ضم رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر".ولفت إلى أن "القطع تتضمن 7 أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان (قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم تسلمها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك (FBI) ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم تسلمه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني".وأكد البيان "ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني من إهمال واضح لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار".
https://sputnikarabic.ae/20221030/العراق-يتقدم-بشكاوى-للإنتربول-ضد-دول-أجنبية-تعرقل-استرداد-آثاره-1069628098.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار

الرئاسة العراقية تعلن استلام 9 قطع أثرية من أمريكا

14:16 GMT 30.03.2023
© AP Photo / Sam McNeil / علم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Sam McNeil /
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استملت الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، 9 قطع أثرية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب بيان للرئاسة العراقية، "تم تسليم 9 قطع أثرية عراقية، إلى رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، كانت قد تسلمتها سفارة جمهورية العراق في واشنطن"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار البيان إلى أن عملية التسليم تمت "خلال استقبال رئيس الجمهورية، اليوم في قصر بغداد، وزير الثقافة والوفد المرافق له الذي ضم رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر".
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ولفت إلى أن "القطع تتضمن 7 أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان (قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم تسلمها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك (FBI) ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم تسلمه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني".
وأكد البيان "ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني من إهمال واضح لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار".
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