https://sputnikarabic.ae/20230330/الرئيس-العراقي-يجب-تعويض-ذوي-ضحايا-عملية-الأنفال-1075343147.html
الرئيس العراقي: يجب تعويض ذوي ضحايا عملية "الأنفال"
الرئيس العراقي: يجب تعويض ذوي ضحايا عملية "الأنفال"
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة تعويض وإنصاف ذوي ضحايا عملية "الأنفال" العسكرية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T17:48+0000
2023-03-30T17:48+0000
2023-03-30T17:48+0000
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جاء هذا في بيان اليوم الخميس، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد من جمعية الدفاع عن قضية الأنفال.واعتبر الرئيس العراقي أن تعويض "ذوي شهداء الأنفال وإنصافهم" هي مسؤولية جماعية.وقال رشيد: "من الضروري توحيد الجهود في هذا الصدد من خلال منظمة واحدة تمثل جميع المؤنفلين، ومحاولة إعادة رفاة المتبقين إلى ذويهم".وكان نظام صدام حسين قد أطلق عملية عسكرية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، ضد الأكراد.ووفقا لأرقام حكومة إقليم كردستان العراق، فإن هذه العملية أسفرت عن تدمير نحو 2000 قرية كُردية ومقتل أكثر من 180 ألف مدني كردي بالإضافة لترحيل نحو نصف مليون كردي للمناطق الجنوبية من العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230330/العراق-يبحث-مع-صندوق-النقد-الدولي-دعم-السياسات-والخطط-المالية-لحكومته-1075341783.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الأخبار
الرئيس العراقي: يجب تعويض ذوي ضحايا عملية "الأنفال"
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة تعويض وإنصاف ذوي ضحايا عملية "الأنفال" العسكرية.
جاء هذا في بيان اليوم الخميس، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد من جمعية الدفاع عن قضية الأنفال.
واعتبر الرئيس العراقي
أن تعويض "ذوي شهداء الأنفال وإنصافهم" هي مسؤولية جماعية.
وقال رشيد: "من الضروري توحيد الجهود في هذا الصدد من خلال منظمة واحدة تمثل جميع المؤنفلين، ومحاولة إعادة رفاة المتبقين إلى ذويهم".
وكان نظام صدام حسين قد أطلق عملية عسكرية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، ضد الأكراد.
ووفقا لأرقام حكومة إقليم كردستان العراق، فإن هذه العملية أسفرت عن تدمير نحو 2000 قرية كُردية ومقتل أكثر من 180 ألف مدني كردي بالإضافة لترحيل نحو نصف مليون كردي للمناطق الجنوبية من العراق.